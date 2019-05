Miley Cyrus a lansat EP-ul "She Is Coming"; Ascultă cele 6 piese noi - AUDIO

Miley Cyrus a revenit pe scena muzicală cu un nou EP, "She Is Coming", disponibil pe Spotify, YouTube, Apple Music. Noul material discografic include colaborări inedite cu Ghostface Killah şi RuPaul. Artista a oferit teasere pentru acest material în ultimele săptămâni şi a cântat deja piese de pe EP live la BBC Radio 1 Big Weekend. Puteţi asculta noul EP in articol.

Miley Cyrus are planuri mult mai ample decât acest EP pentru 2019. "She Is Coming" este doar începutul unei trilogii, care va mai include şi materialul "She Is Here", lansat în această vară şi "She Is Everything", lansat în toamnă sau iarnă. Miley nu e străină de controverse, aprinzând un mic conflict prin versul de pe piesa "Cattitude": "I love you Nicki, but I listen to Cardi".

Cyrus a mai avut un "beef" cu Nicki Minaj, dar a negat că acest conflict ar fi fost reaprins. Artista cunoscută pentru rolul titular în "Hannah Montana" este headliner la celebrul festival Glastonbury, urmând a urca pe scena sa luna viitoare. Tânăra a revenit şi în lumea filmului, având un rol important în sezonul 5 al serialului Netflix "Black Mirror", care debutează pe 5 iunie.

Cyrus va fi un star pop care promovează o versiune robotică de jucărie a sa, cu un asistent vocal în stil Alexa.

"She Is Coming" este un EP cu 6 piese, având ca single principal "Mother's Daughter". Este un material versatil, iar fiecare piesă are propria identitate, diferită de celelalte 5. Unele track-uri sunt bubblegum pop comercial, altele sunt balade medidative şi avem track-uri art-pop ce amintesc de Madonna sau Lady Gaga.

Miley cochetează cu rap-ul şi R&B-ul pe piese ca "Unholy" sau "D.R.E.A.M". Următoarele 2 EP-uri vor include la rândul lor câte 6 piese noi. Au trecut 2 ani de la ultimul release ale tinerei, "Younger Now", care a urcat până pe locul 5 în topul Billboard 200. Noile materiale includ şi o colaborare cu Swae Lee, care e pe val acum după ce cântat alături de Madonna pe single-ul nou "Crave".

Tânăra a lansat o piesă de Crăciun la final de an 2018, o reinterpretare a unei melodii a lui John Lennon. Tot la final de an trecut a făcut senzaţie cu un cover după Ariana Grande, piesa "No Tears Left to Cry".