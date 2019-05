Medicul legist din Essex, Caroline Beasley-Murray declară pentru The Guardian că "nu poate nimeni ști cu adevărat ce se afla în mintea artistului", iar concluzia cu privire la moartea sa rămâne deschisă în lipsă de dovezi clare. Keith Flint a fost găsit mort în locuința sa din Londra, iar cauzele morții au fost declarate a fi spânzurarea, în corpul său fiind găsite de asemenea mai multe substanțe (cocaină, codeină și alcool).

Legistul declară în raportul său că pentru a proclama suicidul este nevoie de orice tip de dovadă conform căreia persoana a avut deliberat această intenție (o declarație, un bilet). De asemenea, a declara moartea ca fiind un accident este puțin veridic, având în vedere suma de circumstanțe în care Keith Flint a fost găsit în apartamentul său. Orice alte suspiciuni legate de alte persoane implicate în moartea sa au fost eliminate de la început.

La înmormântarea sa de pe 29 martie au venit fani din întreaga lume pentru a-l însoți pe ultimul drum.

Membrii trupei The Prodigy postează în urma răspunsului legistului mesaje pentru fani în care îi invită să ceară ajutor dacă se află în dificultate, dacă se luptă cu depresia sau orice fel de anxietate, susținând campania pentru îmbunătățirea sănătății mentale.

