Irina Rimes și The Motans, invitați speciali în prima semifinală LIVE Românii au talent!

Mâine, în prima semifinală LIVE a celui de-al nouălea sezon Românii au talent, Irina Rimes și The Motans vin cu o surpriză pentru telespectatori și pentru concurenți. Cei doi artiști vor cânta o melodie foarte dragă lor, "POEM", și vor susține talentul autentic direct de pe scenă.

Unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului aduc pe scena show-ului "Românii au talent" cea mai recentă colaborare, "POEM", o piesă încărcată de romantism. The Motans şi Irina Rimes au mai colaborat pe piesa "Cel mai bun DJ", care a debutat în vara anului 2018, strângând peste 14 milioane de vizualizări.

"Pentru mine este un moment special. Voi cânta una dintre piesele mele preferate lângă unul dintre oamenii mei preferați, în fața colegilor și a publicului extraordinar de la <<Românii au talent>>. Nu sunt atât de dese momentele acestea, așa că vom profita de ele la maximum.", a declarat Irina Rimes. "POEM este o piesă pe care am scris-o cu mare drag. Este al doilea featuring cu Irina și cred că a ieșit ceva tare frumos! Am o plăcere deosebită de a cânta alături de ea de fiecare dată, dar mai ales vineri, pe scena de la <<Românii au talent!>>", a spus Denis.



The Motans este Denis, un tânăr din Republica Moldova care a decis să își urmeze pasiunea de a compune muzică sub un pseudonim, în urmă cu 3 ani. Prima piesă lansată a fost "Versus". Colaborarea cu Delia pentru piesa "Weekend", dar și una dintre cele mai îndrăgite piese ale verii anului 2017, "August", au propulsat The Motans printre numele cele mai apreciate ale industriei muzicale din România. Cele mai recente single-uri lansate de el, "Înainte să ne fi născut", "Maraton", "Saint Loneliness" și "Invitat" au înregistrat un succes uriaș, atât în mediul digital, cât și pe radio, unde au ocupat poziții de top.

Denis Roabeș pregătește în prezent "The Motans Grand Concert", un show suprarealist care va avea loc pe 31 mai, la Arenele Romane din București. Fanii vor avea parte de multe surprize în cadrul show-ului unde Irina Rimes este invitat special.

Irina Rimes a cucerit publicul cu single-ul "Visele", ce a ocupat prima poziție în topurile radio și TV din România. Ulterior, artista a compus și lansat două trilogii, "Iubiri secrete" și "Trilogia II".

În 2017, Irina a lansat primul ei album, "Despre el". Bazat pe poveștile și trăirile Irinei, materialul conține 10 piese, completate de un scurtmetraj video. Pe album s-au regăsit single-urile: "Bandana" feat. KillaFonic, "Bolnavi amândoi", "Cosmos", "Octombrie Roșu" și "Eroii pieselor noastre". Toate acestea s-au clasat în topul căutărilor YouTube încă din ziua lansării, iar "Bolnavi amândoi" a ocupat mai multe săptămâni la rând prima poziție a topurilor radio și TV.

Anul 2018 marchează debutul Irinei ca jurat la Vocea României, precum și lansarea celui de-al doilea album, "Cosmos", o colecție de 12 piese lansate sub formatul unei cărți-album ce nu conține doar un simplu CD. Cartea prezintă un set de poezii scrise de Irina însăși, însoțite de o serie de fotografii exclusive cu artista. Irina Rimes este un artist complet, ce a reușit să cucerească inimile românilor de pretutindeni.

Primii 12 semifinaliști ai emisiunii "Românii au talent" se pregătesc intens pentru primul live și pun la punct ultimele detalii ale momentelor pe care le vor prezenta vinerea aceasta. Emoțiile sunt mari, dar toți sunt hotărâți să facă spectacol și să convingă publicul și jurații că merită un loc în marea finală.