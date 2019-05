Cum se simte Ludmila Danilceac după ce a câștigat finala "Cântă acum cu mine"

După seara de duminică și finala emisiunii "Cântă Acum cu Mine", câștigătoarea Ludmila Danilceac împărtășește câteva gânduri despre cum se simte în noul rol de celebritate. Află mai multe din articol.

Emisiunile televizate sunt printre cele mai bune ocazii pentru artiștii tineri și talentați să se facă observați, oferindu-le șansa să fie văzuți live de milioane de oameni. "Cântă acum cu mine" difuzată de Pro TV este printre cele mai proaspete producții din grila de divertisment din Romania, iar finala primei ediții a avut loc duminică, 5 mai.

Ludmila Danilceac este cea care a bucurat cel mai mult inimile celor 100 de jurați, câștigând marele premiu. Ceilalți doi participanți rămași în top trei al finalei sunt Andra Botez și Theodor Rusu. Ludmila a interpretat în finală Whitney Houston - "I will always love you" și Queen - "Somebody to love, piese care i-au pus vocea în valoare și i-au adus victoria.

Tânăra are planuri de a-și continua cariera muzicală

După finala concursului, publicul încă vuiește și numele Ludmilei este încă rostit de multe persoane. Tânăra cântăreață mărturisește că încă nu realizează cu totul ce s-a întâmplat, și nu și-a revenit la realitate. După ce va reveni acasă la Chișinău va vedea cum arată viața ei cea nouă și care vor fi schimbările.

Sincer, înca nu mi-am revenit, prea multe emoții trăite și prea multe gânduri în acestă perioadă dar ma bucur ca totodată se trezește dorința de a face muzică la un alt nivel pentru mine și pot sa-mi urmez visul fără grijă.

Ludmila declară de asemenea pentru redacția Infomusic că are planuri mari în ceea ce privește viitorul său în muzică și că o carieră în acest domeniu este ceea ce și-a dorit cu adevărat dintotdeauna să facă.

Cele mai intense emoții trăite de tânăra de 22 de ani din Republica Moldova pe parcursul emisiunii au fost pe scenă, când auzea sunetul de start vot care delimita momentul în care juriul începea să se ridice în picioare. În aceste momente Ludmila a învățat să își asculte inima și vocea lăuntrică, "să se țină tare", declară ea.

Planurile tinerei cu premiul câștigat includ achiziționarea unui apartament alături de logodnicul său și deschiderea unui studio de înregistrări. O felicităm încă o dată pe Ludmila Danilceac și sperăm să mai auzim de ea după această primă ediție a emisiunii "Cântă acum cu mine".