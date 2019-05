Celine Dion își donează pantofii pe străzile din Las Vegas - VIDEO

Celine Dion a fost invitată la emisiunea "The Late Late Show with James Corden" pentru a face carpool karaoke alături de moderatorul James Corden. Ce a ieșit a fost mai amuzant decât orice așteptare: Celine a cântat o mulțime de melodii în maniere amuzante în mașină, a fost forțată să își doneze pantofi din colecția personală oamenilor de pe stradă și a recreat împreună cu James scena emblematică din Titanic. Vezi clipul mai jos.

"The Late Late Show with James Corden" este o emisiune de divertisment difuzată de televiziunea americană CBS și moderată de actorul și comedianul James Kimberley Corden. Unul din segmentele extrem de populare al emisiunii este cel intitulat "carpool karaoke", în care James invită diverse celebrități în mașina lui pentru a cânta și a face diverse alte trăznăi în timp ce se plimbă prin oraș.

De data asta orașul ales a fost Las Vegas, și cine putea să fie un invitat mai adecvat decât Celine Dion, despre care știm că își face rezidența muzicală în orașul supranumit "Sin City". După ce Celine s-a tinut de surprize și la începutul primăverii, când a acceptat să spargă o nuntă alături de Jimmy Kimmel, acum faimoasa cântăreață a acceptat invitația lui James Corden de a cânta alături de el în mașină, și mai mult de atât, a venit cu o idee trăznită la final.

Una dintre surprizele la care cântăreața pare că nu se aștepta a fost faptul că James reușise să primească acces la garderoba artistei și adusese cu el în mașina câteva perechi de pantofi dintre miile pe care artista a declarat că le colecționează. Putem vedea în filmare cum Celine acceptă provocarea de a-și dona pur și simplu pantofii oamenilor de pe străzile din Las Vegas, cu tot felul de grimase și reacții.

Ideea trăznită pusă în aplicare o puteți vedea la finalul clipului, când cei doi mută karaoke-ul din mașina direct în mijlocul fântânilor de la Bellagio, pe un mini-vaporaș, unde redau scena din Titanic și cântă împreună "My Heart Will Go On", spre divertismentul trecătorilor. Go go Celine!