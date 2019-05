Cele mai populare videoclipuri de pe YouTube din toate timpurile

Canalul de streaming video online YouTube a devenit în scurt timp de la lansarea sa în 2005 cel mai popular mod de a vedea videoclipuri, trailere și filmulețe amuzante. Dintre toate tipurile de conținut urcate pe YouTube, cele mai populare și cele care ating recorduri de vizualizări sunt videoclipurile muzicale. Am aruncat o privire la statistici și iată ce am aflat.

YouTube a fost lansat în 2005 și cumpărat de Google în 2006. La început videoclipurile care deveneau cele mai populare erau cele postate de utilizatori comuni care făceau un home video cu ceva amuzant și îl distribuiau, precum a fost cazul lui "Charlie bit my finger". Începând cu 2009 și hitul lui Lady Gaga - "Bad Romance", videoclipurile muzicale au devenit cele mai populare în topul vizualizărilor pe YouTube și au rămas așa până în prezent.

Pragul de un miliard de vizualizări

Primul videoclip din istoria YouTube care a atins un miliard de vizualizări a fost "Gangnam Style" - Psy în 2012, iar în 2014 a fost primul clip care a atins două miliarde de vizualizări. Piesa se află acum pe locul 6 în topul vizualizărilor din toate timpurile. Până în luna iunie 2015 doar "Baby" a lui Justin Bieber a mai depășit acest prag, dar în următoarele patru luni 10 videoclipuri în total depășiseră deja pragul. În 2018, videoclipul piesei "November Rain" de la Guns'n'Roses a devenit primul videoclip lansat dinaintea YouTube-ului care să depășească acest prag.

Cele mai rapide videoclipuri care au atins un miliard de vizualizări sunt următoarele: "Hello" - Adele (87 de zile), "Despacito" - Luis Fonsi ft Daddy Yankee (96 de zile) și "Shape of You" - Ed Sheeran (97 de zile).

Statisticile de până în luna mai 2019 arată că singurul artist care deține cinci videoclipuri care depășesc un miliard de vizualizări este Justin Bieber, dintre care trei videoclipuri depășesc două miliarde. Katy Perry, Bruno Mars, Nicky Jam, Shakira, J Balvin, Taylor Swift și Ariana Grande au câte patru videoclipuri care depășesc un miliard de vizualizări iar Ed Sheeran are trei videoclipuri care depășesc două miliarde de vizualizări.

Top 3 cele mai vizualizate videoclipuri de pe YouTube

Iată care sunt primele trei videoclipuri cele mai vizualizate din istoria YouTube de la lansarea din 2005 și până în luna mai a anului 2019:

"Despacito" - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - 6,22 miliarde de vizualizări (lansa pe 12 ianuarie 2017) "Shape of You" - Ed Sheeran - 4,22 miliarde de vizualizări (lansat pe 30 ianuarie 2017) "See You Again" - Wiz Khalifa feat. Charlie Puth - 4,12 miliarde de vizualizări (lansat pe 6 aprilie 2015)

Pe locul patru nu se mai află un videoclip muzical ci un episod dintr-un desen animat rusesc pentru copii, Masha and the Bear – "Recipe for Disaster" iar pe locul 5 este "Uptown Funk" a lui Mark Ronson feat. Bruno Mars.

Puteți vedea lista întreagă a celor 30 de videoclipuri cele mai vizualizate din toate timpurile pe pagina de Wikipedia dedicată acestui top.