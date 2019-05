Cannes 2019: Festivalul s-a deschis cu fast și controverse

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes a debutat marți, pe 14 mai. La ceremonia de deschidere au participat actori reputați precum Bill Murray și Tilda Swinton, precum și cântăreața pop Selena Gomez, distribuită în satira cu zombie "The Dead Don’t Die". Criticat pentru declarații catalogate drept homofobe, misogine și rasiste, Alain Delon va primi în continuare premiul Palme d'Or onorific.

Prima zi a Festivalului de Film de la Cannes a fost marcată de prezența actorilor din distribuția filmului "The Dead Don’t Die". Satira regizorului Jim Jarmusch a fost proiectată în cadrul ceremoniei de deschidere, oferindu-le ocazia lui Bill Murray, Chloé Sévigny, Adam Driver, Tilda Swinton şi Selena Gomez să obțină reacții la cald din partea criticilor.

În pelicula cu zombie a lui Jarmusch joacă și Steve Buscemi, Danny Glover, Iggy Pop și Tom Waits, spre deliciul fotografilor dornici să capteze în fotografii cât mai multe vedete de la Hollywood. "The Dead Don’t Die" se numără printre cele 21 de lungmetraje care concurează pentru Palme d'Or.

TRAILER: "The Dead Don’t Die"

Între cele 21 de filme nominalizate la festivalul de la Cannes se numără și cea mai nouă peliculă a lui Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood". Filmul îi are în distribuție pe Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino şi Margot Robbie, urmând să aibă premiera în cadrul festivalului, la 25 de ani de la premierea cu Palme d'Or a filmului "Pulp Fiction".

În competiţia oficială se regăsesc și debutanți, precum românul Corneliu Porumboiu. Acesta concurează cu pelicula "La Gomera", cel de-al cincilea lungmetraj de ficţiune al regizorului. Filmările au avut loc în România, Spania şi Singapore, iar din distribuţie fac parte Catrinel Menghia, Rodica Lazăr, Vlad Ivanov, Sabin Tambrea, Agustí Villaronga, Cristóbal Pinto şi Antonio Buíl.

Juriul de anul acesta este format din actriţa americană Elle Fanning, cineaştii Yórgos Lánthimos şi Robin Campillo, regizoarea italiană Alice Rohrwacher, scenarista şi regizoarea americană Kelly Reichardt, creatorul de benzi desenate şi regizorul francez Enki Bilal (Bug), regizorul polonez Pawel Pawlikowski şi actriţa şi regizoarea Maïmouna N'Diaye, din Burkina Faso. Președintele juriului este regizorul mexican Alejandro González Iñárritu, câștigător a patru premii Oscar.

În afara competiției, la Festivalul de la Cannes va fi proiectat și filmul "Rocketman", biografia lui Elton John regizată de londonezul Dexter Fletcher.

Actorul Alain Delon, acuzat că ar fi "rasist, homofob și misogin", este apărat de directorul festivalului

Reputatul actor Alain Delon va primi în cadrul acestei ediții a Festivalului de la Cannes premiul Palme d'Or onorific. Acesta a fost recent aspru criticat pentru niște declarații controversate privind comunitatea LGBT şi migranţii.

Delon este acuzat de organizaţia americană Women and Hollywood că ar fi avut comentarii jignitoare despre femei, comunitatea LGBT (lesbiene, gay, bisexuali şi transsexuali) şi migranţi. Mai exact, acestuia i se reproșează faptul că a recunoscut că a pălmuit femei și că a declarat că homosexualii sunt "contra-naturii", precum și că e de părere că Franţa nu ar trebui să primească migranţi. În acest sens, o petiţie contra decernării premiului Palme d'Or onorific a fost iniţiată online, strângând până în prezent peste 19.000 de semnături.

Directorul festivalului, Thierry Frémaux, consideră că aceste opinii personale ale actorului nu au nicio legătură cu remarcabila sa carieră, exprimându-și punctul de vedere clar și răspicat.

"Nu îi oferim lui Delon Premiul Nobel pentru Pace. Îi vom oferi un Palme d'Or onorific, pentru întreaga sa carieră de actor", a clarificat iritat presei Thierry Frémaux.

Alain Delon este unul dintre cei mai reputați actori francezi și unul dintre cei mai proeminenți actori europeni. Este recunoscut pentru emblematicele roluri din filme ca "Rocco and His Brothers" (1960), "Plein Soleil" (1960), "L'Eclisse" (1962), "The Leopard" (1963), "The Yellow Rolls-Royce" (1965), "Lost Command" (1966) și "Le Samouraï" (1967). De-a lungul timpului, a colaborat cu regizori ca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni și Louis Malle.

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se desfăşoară în perioada 14 - 25 mai. Câștigătorul râvnitului premiu Palme d'Or va fi dezvăluit în cadrul ceremoniei de închidere, de pe 25 mai.