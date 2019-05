Billie Eilish descrie procesul creativ din spatele hiturilor sale - VIDEO

Billie Eilish oferă fanilor ei o privire atentă în interiorul procesului ei creativ. Tânăra artistă vorbește despre sinestezie și concepte vizuale la "Artist Spotlight Stories", o nouă rubrică găzduită de YouTube Music.

Noua senzație a muzicii alternative, Billie Eilish, dezvăluie secretele "bucătăriei" sale creative la "Artist Spotlight Stories". Artista în vârstă de 17 ani a povestit cum se naște un concept vizual și cât de important este pentru ea să transmită prin artwork și la culori o anume stare.

"Ori de câte ori creez ceva, mă gândesc la videoclip, la artwork și la culori. Mă gândesc la cum se va simți și cum va arăta. La cum îl vor percepe oamenii, presupun", a detaliat Billie.

"...am fost genul acela de persoană care și-a dorit să facă un film din tot ceea ce vedeam și auzeam"

Procuparea lui Billie pentru arta vizuală a existat încă din copilărie, cu mult înainte de a începe să facă muzică.

"Am crescut cu o pasiune puternică pentru dans și am fost genul acela de persoană care și-a dorit să facă un film din tot ceea ce vedeam și auzeam, iar faptul că acum oamenii fac asta cu arta mea, mi se pare ceva nebunesc."

Conceptele creative își au punctul de pornire, de multe ori, de la un vis ce a captivat-o pe Billie.

"Când am un vis ciudat, sau dacă pur și simplu am un gând în mijlocul nopții, o să mă ridic, indiferent dacă lumina e aprinsă sau nu, o să mă ridic și o să scriu despre acel lucru la care mă gândesc sau acel lucru pe care l-am visat."

De la un vis a pornit și ideea clipului "bury a friend", Billie Eilish prezentând în reportajul de pe YouTube Music desenul unui hol, pe care l-a schițat înainte să filmeze videoclipul.

VIDEO: Billie Eilish - A Snippet into Billie's Mind (Artist Spotlight Stories)

Billie Eilish este un fenomen global, captând atenția publicului încă de la apariția primei sale piese, "ocean eyes". Melodia a fost urcată pe Soundcloud când Billie avea doar 13 ani, devenind virală în 24 de ore.

Lansat la sfârșitul lunii martie, primului album al lui Billie Eilish a făcut ravagii în topuri. Discul "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" s-a plasat pe prima poziție în topul general Billboard 200, înregistrând vânzări de 313.000 de unități în prima săptămână. Performanța ei a fost depășită anul acesta doar de Ariana Grande, care a reușit să vândă 360.000 de unități ale discului "Thank U, Next".