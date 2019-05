Ascultă noua piesă Lana Del Rey, coverul Sublime "Doin Time" - AUDIO

Lana Del Rey a lansat o nouă piesă, "Doin Time", care inspiră o vară leneşă şi toridă privită prin ochii unei persoane blazate. Track-ul este de fapt un cover după cei de la Sublime şi va apărea pe documentarul despre acea formaţie. Vă invităm să ascultaţi noul single în articol.

"Doin' Time" a primit câteva teasere de la artistă pe parcursul ultimei săptămâni. Lana Del Rey a adaptat vocea lină a lui Bradley Nowell la propriul timbru, visător şi provocator. De producţia acestei melodii s-a ocupat Andrew Watt, alături de Happy Perez. Va apărea în documentarul "Sublime", care spune povestea legendarei formaţii californiene. Acesta a fost regizat de Bill Guttengag, câştigător de premiu Oscar şi regizor al pieselor "Twin Towers şi "You Don't Have to Die".

Lana se declară mare fană Sublime, afirmând că nu trece zi fără să asculte o piesă a grupului. Văduva lui Nowell, fostul solist s-a declarat încântată de cover, pe care îl numeşte "magic" şi "fantomatic". Piesa originală apărea în anul 1996, iar acum primeşte o uşoară influenţă de trip-hop la nivel de percuţie. Lana nu e străină de piesele ce evocă vara şi plaja, definitorie pentru acest vibe fiind "High By the Beach" din 2012.

Ultimul album al cântăreţei americane a sosit în 2017, "Lust for Life" incluzând colaborări cu The Weeknd şi A$AP Rocky. De atunci muziciana a mai lansat single-uri de sine stătătoare, precum "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have", sosită la început de an 2019. Lana anunţase şi o colaborare cu rapperul Machine Gun Kelly şi o piesă despre Sylvia Plath.

La începutul acestui an Del Rey anunţase că va lansa o carte de poezii, pe care o va vinde la preţul de 1 dolar. Creatoarea lui "Summertime Sadness" şi "Video Games" a postat deja pe Instagram câteva dintre poeziile sale bătute la maşina de sscris. Temele abordate sunt aceleaşi ca şi cele din piese: dramele existenţiale, nihilismul, angoasele şi dorinţa.

Între timp viitorul album se lasă aşteptat, având numele temporar de "Norman F*cking Rockwell".