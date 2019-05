Noi recitaluri jazz la Artist In Residence: Cristian Soleanu & Albert Tajti și Ana Dubyk Quartet

Seria concertelor de jazz din cadrul celei de-a treia stagiuni “Artist in Residence” continuă cu un dublu recital susținut de artiștii Cristian Soleanu & Albert Tajti în proiectul “Straight Tones” și Ana Dubyk Quartet în concertul “Halcyon”.

Muzicienii se vor întâlni pe scena Sălii Mari de la ARCUB pentru o seară de excepție pe 6 iunie, începând cu ora 20:00, într-un concert fascinant, plin de explorări muzicale, libertate stilistică și improvizație.

"Straight Tones" este un proiect muzical înființat de saxofonistul Cristian Soleanu și de pianistul Albert Tajti. Colaborarea dintre cei doi muzicieni a început în anul 2013, când Albert a fost cooptat în cvartetul condus de Cristian Soleanu, continuând în diferite proiecte. Tabloul muzical propus în acest proiect, alcătuit din compozițiile celor doi, face parte din spațiul sonor contemporan al muzicii, luându-și ca punct de plecare improvizația, și are un caracter cameral.

Cristian Soleanu a început să studieze, autodidact, saxofonul la vârsta de paisprezece ani, după ce, în urmă cu patru ani, sub îndrumarea profesoarei Adriana Winkler, descoperise clarinetul. În 1985, absolvă clasa de clarinet a Liceului „George Enescu” din București, iar în continuare se dedică exclusiv studiului și practicii saxofonului și a muzicii de jazz. Începând cu anul 1990, este solist al Big Band-ului Radiodifuziunii, unde are ocazia să colaboreze cu Shirley Basie, Peter Herbolzheimer, Dusko Goykovich, Richard Galliano.

În paralel cu activitatea de la radiodifuziune, demarează sau face parte din diferite proiecte pentru festivaluri și cluburi alături de muzicienii Sam Newsome, Burton Greene, Alex Harding, Eric Revis, John Hebert, Olivier Gatto, Eric Mc Phearson, Vlad Popescu , Nasheet Waits, George Dumitriu, Nicolas Simion.

Albert Tajti este unul din cei mai reprezentativi pianiști de jazz din România. A studiat compoziție muzicală la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, apoi a frecventat cursurile ICon Arts pentru perfecționare în acompaniament și solistică, sub îndrumarea profesorului Mircea Tiberian. Participă în proiecte importante și colaborează cu soliști și instrumentiști de jazz remarcabili încă din 2011. Printre aceștia se numără Luiza Zan, Nadia Trohin, Ana Cristina Leonte, Nicolas Simion, Cristian Soleanu, Alex Man, Sorin Romanescu, Ciprian Pop, Michael Acker, Razvan Cojanu, Vlad Popescu, Octavian Scurtu. Printre evenimentele la care a fost invitat, menționăm Bucharest Jazz Festival, Alba Jazz Festival, Jazz Tm, DobroJazz, EUROPA Fest, Street Delivery, Csiki Jazz.

Ultimul proiect al Anei Dubyk, "Halcyon", conține numai compoziții proprii. Fiecare piesă are ca sursă de inspirație diversele experiențele muzicale trăite în ultimii ani. Pe scena "Artist in Residence" i se vor alătura pianistul Toma Dimitriu (România/ Franța), basistul Andrea Caruso (Italia/ Olanda) și toboșarul Iulian Nicolau (România).

Ana Dubyk a absolvit Secția de jazz a Universității Naționale de Muzică din București în 2016, iar în 2018 a absolvit masterul în cadrul Secției de jazz de la The Prince Claus Conservatoire din Groningen, Olanda. A studiat cu muzicieni precum Mircea Tiberian, David Berkman, Michael Kanan, Cécile McLorin Salvant, JD Walter, Deborah Brown etc. A cântat în diferite cluburi și festivaluri din România, New York și Olanda și a colaborat cu muzicieni din Columbia, SUA, Coreea, Italia, Spania, Franța, Lituania, Rusia și cu muzicieni români (Mircea Tiberian, Toma Dimitriu, Albert Tajti, Michael Acker, Mihai Iordache etc.). Face parte din grupul a capella “The Twisters”, alături de care a colaborat cu pianistul de jazz, compozitorul și profesorul Mircea Tiberian, în musicalul Jazzy Tarot.

Preț bilete:

35 lei (Categoria I).

25 lei (Categoria II) - pentru elevii, studenţii și pensionarii care se prezintă la Casa de Bilete ARCUB cu legitimaţiile

Despre "Artist in Residence"

Inițiat în toamna anului 2016, programul de "Artist in Residence" de la ARCUB invită, în fiecare sezon, un artist român pentru a curatoria o serie de concerte de jazz bilunare, pe o temă aleasă de el însuși. După ce primele două sezoane au prezentat un program de concerte selecționate de Lucian Ban, respectiv Mircea Tiberian, a treia stagiune de jazz "Artist in Residence" este curatoriată de Cristian Soleanu și prezintă, în perioada septembrie 2018 – iunie 2019, o serie de concerte de jazz pe tema "Jazzul – O istorie vie".