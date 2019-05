Apocalyptica revine la București în octombrie 2019 - PREȚURI BILETE

La doi ani de la concertul susținut la Sala Palatului, Apocalyptica revine la București. Trupa va cânta pe 29 octombrie la Arenele Romane (cort încălzit), fanii urmând să asculte albumul integral care i-a consacrat pe filnlandezi: "Metallica by 4 cellos".

După concertele din 2012 și 2017, de la București, și 2015, de la Sibiu, formația Apocalyptica revine în țara noastră pentru a readuce în atenția publicului albumul "Metallica by 4 cellos". Cu acest prilej, finlandezii vor cânta integral materialul care i-a consacrat, alături de multe alte hituri Metallica. Concertul va avea loc pe 29 octombrie la Arenele Romane (cort încălzit).

Albumul "Metallica by four cellos" a marcat debutul trupei Apocalyptica. Lansat în mai 1996, discul este o adevărată operă rock, ce a schimbat peisajul muzical al următorilor 20 de ani. Alături de acest epic album, trupa va cânta la București și reinterpretări în premieră ale pieselor "Battery", "Nothing Else Matters si "Seek and Destroy". Finlandezii oferă o abordare unică a hiturilor celei mai mari trupe de rock din lume - Metallica. Mai mult decât atât, Apocalyptica și-a creat de-a lungul anilor propriul stil, reușind să-și facă muzica remarcată și apreciată la nivel internațional.

Bilete la concertul Apocalyptica din 2019:

Earlybird (primele 200 de bilete):

109 lei - Acces General

155 lei - Golden Circle (în fața scenei)

Presale 1 (următoarele 300 de bilete):

119 lei - Acces General

175 lei - Golden Circle

Presale 2:

129 lei - Acces General

185 lei - Golden Circle

La intrare:

150 lei - Acces General

200 lei - Golden Circle

*Numărul biletelor din Golden Circle (zona din fața scenei) este limitat la doar 400 de bucăți.

*La prețul tuturor biletelor comandate în earlybird și presale se adaugă comisionul de emitere bilet de 5 lei.

*Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit dacă sunt însoțiți de un adult posesor de bilet valabil.