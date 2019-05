Annie Lennox a lansat "Lepidoptera", un EP cu muzică ambientală

Într-o lume "bombardată de supraîncărcarea sonică", Annie Lennox ne aduce liniște, lansând un EP cu muzică ambientală. Materialul se numește "Lepidoptera" și conține melodii pur instrumentale, interpretate la pian.

De-a lungul impresionantei sale cariere, Annie Lennox a reușit mereu să suprindă publicul, iar noul EP "Lepidoptera" nu face excepție, fiind primul material cu muzică ambientală al artistei. Lansarea acestui EP vine în contextul noii sale expoziții de artă, "Now I Let You Go…", ce poate fi admirată la North Adams Museum of Contemporary Art din Massachusetts.

""Lepidoptera" este compusă din patru piese scrise la pian, care au fost realizate și înregistrate live cu câțiva ani în urmă. Butterfly Music este departe de orice înregistrare "convențională" pe care am lansat-o vreodată, în primul rând pentru că nu are părți vocale de niciun fel. Sper că oricine va auzi această muzică ambientală se va simți liniștit și calm, într-o lume care devine din ce în ce mai agitată și bombardată de supraîncărcare sonică ", a detaliat Annie Lennox în comunicatul de presă ce anunța lansarea EP-ului.

Tracklist "Lepidoptera" - Annie Lennox:

"Papilio Machaon" "Parnassius Apollo" "Apatura Iris" "Hesperiidae"

În 2014, Annie Lennox lansa cel de al șaselea album solo, "Nostalgia", o colecție a pieselor favorite din copilărie. Primul single, "I Put a Spell on You", o reinterpretare a faimoasei piese din 1956, a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului "Fifty Shades Grey".

Annie Lennox a ajuns cunoscută publicului ca parte a duo-ul synthpop Eurythmics, ce lua naștere în 1980. Trupa a vândut în cei 25 de ani de activitate peste 75 de milioane de albume în întreaga lume, în 2005 fiind inclusă în UK Music Hall of Fame.