"Am nevoie de tine" - 10 artiști devin vocea copiilor din orfelinate

Zece artiști s-au reunit sub numele Friends of Hope and Homes pentru a da voce dorinței copiilor din orfelinate de a avea o copilărie. "Am nevoie de tine" se numește piesa înregistrată pentru susținerea acestei cauze și este acompaniată de videoclip.

Piesa "Am nevoie de tine" transmite mesajul campaniei cu același nume, pe care JYSK România și Hope and Homes for Children România o desfășoară în luna iunie. Campania atrage atenția asupra nevoii de a a oferi o copiilor din orfelinate afecțiunea și sprijinul de care au nevoie. Inițiativa campaniei îi aparține lui Alex Bratu, Country Manager pentru JYSK România și Bulgaria și membru în cadrul Board-ului Hope and Homes for Children, care a și compus și scris versurile piesei "Am nevoie de tine". "M-am alăturat cu drag acestui proiect deoarece cred în solidaritate, în puterea de a face bine" Alexandra Ungureanu, Alexandra-Maria Hojda, Ligia Hojda, Flavia Hojda, Laura Mihăilă, 1Q Sapro, Adrian Mariaș (aka Geagea), Pavel Ulici, Marius Popa și Andrei Neagu au răspuns afirmativ invitației lui Alex Bratu, astfel devenind vocea copiilor din orfelinate care au nevoie de un viitor mai bun. "M-am alăturat cu drag acestui proiect deoarece cred în solidaritate, în puterea de a face bine, cred în familie și în dezvoltarea sănătoasă a copilului, a societății, în general. Am avut prilejul să fac parte dintr-o familie numeroasă, de 5 copii, unde ni s-a oferit susținere, încurajare, emoție, armonie, dialog. De asemenea , am avut și ocazia să cunosc tineri din orfelinate care ne-au povestit puțin din viața lor, din suferințele lor, de sistemul dur pe care trebuiau să îl suporte", a spus Ligia Hojda. Videoclipul îndeamnă la fapte bune în luna iunie - o donație de 2 euro / lună prin SMS în beneficiul Fundației Hope and Homes for Children contribuie la închiderea orfelinatelor din România și găsirea celor mai bune alternative pentru copiii din ele, printre care se numără și construcția de case de tip familial. VIDEO: Friends of Hope and Homes - "Am nevoie de tine" Campania se va desfășura pe întreaga durată a lunii iunie, iar pentru fiecare donație de 2 euro efectuată prin SMS în această perioadă, JYSK România va dona alți 2 euro. Misiunea Fundației este închiderea tuturor orfelinatelor din România până în anul 2026. Până acum, 16 case de tip familial deschise sau în curs de deschidere au fost amenajate datorită sprijinului oferit de JYSK România în cadrul programului de închidere a orfelinatelor.