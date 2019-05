Un actor din "The Vampire Diaries" și "The Flash" vine la Transylvania Comic Con

Transylvania Comic Con, primul eveniment din afara capitalei dedicat pasionaților de jocuri, filme, seriale, benzi desenate și nu numai, începe să își contureze lista de invitați de la Hollywood. Rick Cosnett, cunoscut pentru rolul său negativ din serialul fenomen "The Vampire Diaries", va porni în căutare de vampiri, vârcolaci și alte creaturi supranaturale chiar în inima Transilvaniei, în perioada 18 - 20 octombrie.

Rick Cosnett este cunoscut publicului și pentru rolul lui Edward "Eddie" Thawne, din spinoff-ul Arrow/ The Flash. Îndrăgitul actor s-a născut în Zimbabwe, s-a mutat apoi în Australia, iar acum trăiește în Statele Unite. Acesta și-a trecut în palmares și apariții în seriale precum "Castle" sau "NCIS". El nu este singurul actor din familie, fiind chiar vărul celebrului actor britanic Hugh Grant.

Cu prilejul primei ediții a Transylvania Comic Con, Rick Cosnett se va întâlni cu fanii la Sala Polivalentă din Cluj Napoca, unde va răspunde întrebărilor publicului, va face fotografii și va oferi autografe.

Atracții la Transylvania Comic Con

Cele mai importante nume din industria de gaming vor lua parte la Transylvania Comic Con și le vor oferi pasionaților șansa de a testa cele mai noi jocuri sau de a lua parte la competiții cu premii însemnate, folosind echipamente de ultimă generație.

Din lista atracțiilor principale nu vor lipsi o zonă de street food cu mâncăruri delicioase, concursuri de cosplay, artiști de bandă desenată, demonstrații de VR, precum și un târg generos unde vizitatorii pot interacționa cu expozanții și pot alege din miile de produse inedite, inspirate din producțiile sci-fi preferate.

Evoluția East European Comic Con în România

Prima ediție East European Comic Con, căreia i-au trecut pragul în jur de 9300 de persoane, a avut loc în 2013, iar evenimentul de anul trecut a adunat aproximativ 48.000 de vizitatori din țară și din străinătate.

La București, organizatorii se pregătesc pentru a șaptea ediție, care va avea loc în weekendul 24-26 mai la Romexpo.

De-a lungul timpului, East European Comic Con le-a oferit șansa fanilor de a întâlni personalități precum Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Mark Shepard (Supernatural), Daniel Gillies (The Originals), Robert Knepper (Prison Break), Charles Dance (Game of Thrones, The Imitation Game), Sylvester McCoy (Dr.Who, The Hobbit), precum și mulți alți actori de seamă din producții de top ca Game of Thrones, Spartacus, Supernatural, Doctor Who, Fringe, Harry Potter, The Vampire Diaries, Lord of the Rings, Sherlock sau Vikings.