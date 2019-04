Trupa The Killers revine în atenția publicului în 2019, după ce în luna ianuarie a lansat piesa și videoclipul "Land of the Free". Pe 1 aprilie, Brandon Flowers și colegii săi au cântat-o pentru prima dată live, cu prilejul emisiunii lui Jimmy Kimmel. Vezi mai jos înregistrarea video.

Piesa "Land of the Free" lansată în luna ianuarie de The Killers și-a făcut debutul live pe 1 aprilie în cadrul show-ului lui Jimmy Kimmel filmat în Las Vegas. Brandon Flowers a cântat la pian alături de colegii săi de trupă și de un cor numeros. A fost un setlist de șase piese deschis de "Land of the Free", în care s-au aflat și "Read My Mind", "The Man" și "Mr Brightside".

"Land of the Free" vine după o perioadă în care The Killers au stat mai mult în umbră, stârnind reacții diverse din partea ascultătorilor. Piesa este o strigare către America, scrisă ca urmare a agitației politice, a violenței și omuciderilor, în special a episodului Sandy Hook din 2012. Versurile piesei atrag atenția asupra potențialului zid de la granița cu Mexic, asupra armelor și a sistemului de închisori din America.

The Killers se adaugă astfel artiștilor care aleg ca prin muzica lor să transmită un mesaj social, politic, civil, de importanță mai mare prin versurile lor. Citește mai multe despre Land of the Free și vezi și videoclipul oficial regizat de Spike Lee aici.

În 2019, trupa se află în studio, pregătind un nou album care se prevede a fi lansat la finalul lui 2019 ori la începutul lui 2020. Până atunci, își vor face apariția pe parcursul verii la diferite festivaluri printre care Glastonbury și Woodstock 50.