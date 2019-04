Mick Jagger se recuperază în spital după o operație reușită

Mick Jagger a suferit joi o intervenție chirurgicală pe cord, pentru înlocuirea unei valve. Vocalistul The Rolling Stones este ținut în continuare sub observație, pe perioada recuperării.

Operația la inimă a lui Mick Jagger a fost un succes, doctorii reușind să ajungă la valva problematică prin artera femurală. Această intervenție a fost necesară pentru că tulburarea de care suferea Jagger ar fi putut conduce, în cazul unui infarct, la insuficiență cardiacă și chiar la deces.

Vocalistul The Rolling Stones va fi supravegheat de medici

Mick Jagger va mai rămâne internat în spitalul din New York în care a fost operat pentru încă patru sau cinci zile. În această perioadă, Jagger va trebui să se odihnească, doctorii asigurându-se că nu apar complicații postoperatorii, precum sângerări abundente, ce ar împiedica artera să se vindece.

Dacă perioada de recuperare se încheie fără probleme, rockerul în vârstă de 75 de ani va fi din nou pe picioare. Va fi nevoie de o perioadă de recuperare adițională până la reluarea activității sale și revenirea pe scenă, dar sunt șanse ridicate ca The Rolling Stones să-și poată relua concertele amânate chiar din această vară.

Formația își va reprograma, astfel, toate cele 17 concerte din America și Canada începând cu luna iulie, dar nu va mai putea participa la Jazz Fest din New Orleans. The Rolling Stones va fi înlocuită în lineup-ul festivalului de Fleetwood Mac.

Înființată în 1962, The Rolling Stones este una dintre cele mai mai apreciate formații rock din toate timpurile. Trupa a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1989 și în UK Music Hall of Fame în 2004. Discografia formației cuprinde 30 de albume de studio, 23 de albume live și multiple compilații.

Trupa a concertat la București pe 17 iulie 2007, pe stadionul Lia Manoliu, în cadrul turneului european "A Bigger Bang".