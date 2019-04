LP revine în România pentru a susține un nou concert la Arenele Romane

LP va susține vara aceasta un nou concert în România. Pe 24 iunie, artista cunoscută pentru hitul ”Lost On You” va cânta la Arenele Romane din București.

LP revine la București pentru a susține cel de-al treilea concert în țara noastră. Primul ei show în România a avut loc în toamna lui 2016, în cadrul festivalului Full Moon. La scurtă vreme, artista a revenit la București pentru a deschide pe 17 iunie 2017 primul concert Kings of Leon în România.

În cadrul show-ului de pe 24 iunie, LP va promova cel mai recent album al său, "Heart to Mouth". Cel de-al cincilea material de studio al Laurei Pergolizzi este o colecție de confesiuni, denumită astfel datorită conexiunii emoționale pe care artista o are cu fiecare melodie pe care o compune și o interpretează.

"Atunci când ajung la microfon și încep să cânt, simt o legătură directă de la inima mea și până la gură. (...) Indiferent dacă sunt piese mai triste sau imnuri dansante, toate melodiile vin din același loc", detalia LP pentru publicația americană Idolator.

"Sunt norocoasă să am un public care înțelege"

Bazându-se pe încrederea câștigată cu greu și folosindu-se de statutul de artist independent care are ceva important de spus, a început să strângă idei pentru acest album încă din 2017, lucrând împreună cu colaboratorul și producătorul piesei ”Lost On You”, Mike Del Rio [Eminem, X Ambasadori, Skylar Gray] și scriitorul Nathaniel Campany. Cu acest disc, LP își scoate toate sentimentele la lumină și sună bine de tot.

"Sunt norocoasă să am un public care înțelege", încheie ea. "Ei pot vedea și auzi că am trecut prin multe pentru a ajunge la acest punct și apeciază asta, pentru că tuturor ni se întâmplă, de la leagăn până la mormânt. Sunt doar aici ca să cânt despre asta. Dacă vă place, minunat, pentru că mie îmi place. Dacă nu, la naiba ", râde LP.

Noul disc include single-uri precum "Recovery" și "Girls Go Wild", melodii pe care le vom auzi cu siguranță și în cadrul concertului de la Arenele Romane.

LP a moștenit dragostea de muzică de la mama ei. Născută în Long Island, New York, în 1981, Laura s-a mutat la New York City și a adoptat numele de scenă LP în 2010. Descoperită de solistul trupei Cracker, David Loewry, și-a produs alături de el, în 2001, primul album, intitulat "Heart-Shaped Scar", urmat fiind, trei ani mai târziu, de "Suburban Sprawl & Alcohol", material discografic la realizarea căruia LP a colaborat cu Linda Perry. "Forever For Now" a fost primul ei album de succes, iar piesa "Into the Wild" a înregistrat 10 milioane de stream-uri doar pe Spotify.

Albumul "Lost On You", ce include cel mai cunoscut single al artistei, a apărut în decembrie 2016. Discul a fost certificat cu platină în Franța și cu aur în Italia și Polonia.

Prețuri bilete la concertul LP de la Arenele Romane: