Legendarii The Eagles vor cânta live pentru prima dată albumul "Hotel California" integral

Una dintre trupele evergreen ale rockului mondial, The Eagles este în turneu în 2019 după aproape 50 de ani de carieră. Pentru finele acestui turneu trupa pregătește o surpriză fanilor americani: două show-uri la Las Vegas în care vor cânta live în întregime albumul "Hotel California".

Una dintre cele mai iubite piese ale tuturor timpurilor este cu siguranță "Hotel California" a celor de la The Eagles. Albumul cu același nume a fost lansat în 1976, fiind unul dintre cele mai bine vândute albume din istoria muzicii. Conține și alte piese de succes ale trupei precum "New Kid in Town" sau "Life in the Fast Lane". Discul a fost distins de 26 de ori cu platină și a vândut peste 42 de milioane de copii în întreaga lume.

Anul acesta, trupa The Eagles a anunțat două showuri speciale la MCM Grand Arena din Las Vegas pentru luna septembrie, în care vor cânta live în întregime albumul "Hotel California". Formula din 2019 îi include pe Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Deacon Frey și Vince Gill. Show-urile vor avea loc pe 27 și 28 septembrie, în încheierea turneului european din Germania, Țările de Jos și Marea Britanie, iar biletele pot fi găsite pe site-ul oficial al trupei.

Datele turneului internațional The Eagles 2019: