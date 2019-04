Keane revine cu un nou album, ce va conține "cele mai personale și vulnerabile piese" înregistrate până acum

Trupa britanică Keane revine pe piață cu un nou material de studio. La 7 ani de la apariția discului "Strangeland", formația anunță lansarea unui album ce va conține "cele mai personale și vulnerabile piese" înregistrate până acum.

Formația care a reușit să pună pianul pe o poziție împortantă în lumea rock-ului pregătește noi compoziții originale. După două albume ce i-au propulsat cariera solo, lansate în timpul pauzei luate de trupa Keane, solistul Tom Chaplin s-a reîntâlnit cu Tim Rice-Oxley (compozitorul și pianistul formației).

Ascultând piesele pe care Tim plănuia să le lanseze singur, Tom a fost impresionat de profunzimea și onestitatea lor. De aici până la o viitoare colaborare nu a fost decât un pas.

"M-am gândit că acelea sunt cele mai personale și vulnerabile cântece pe care le-am ascultat vreodată și m-am simțit imediat atras de ele. Le-am simțit ca fiind parte dintr-o poveste pe care aș putea să o trezesc la viață", declară Tom Chaplin.

La scurt timp după momentul acestei întâlniri, Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hughes (tobe) și Jesse Quin (bass) se găsesc în poziția de a colabora din nou și de a da naștere unui proiect muzical de care să fie cu adevarat mândri.

Albumul este în lucru, trupa anticipând că va fi lansat spre sfârșitul acestui an. Până la apariția discului, fanii îi vor putea asculta în concerte, Keane anunțând deja turneul european. Acesta va include și câteva spectacole momorabile, în cadrul celor mai importante festivaluri.

Concerte Keane în 2019:

9 iunie - Hello Festival, Emmen, Olanda

6 iulie - Cornbury Festival, Oxfordshire, UK

14 iulie - BST Hyde Park, London, UK (în deschiderea lui Robbie Williams)

19 iulie- MEO Marés Vivas, Vila Nova de Gaia, Portugalia

20 iulie- Noches del Botanico, Madrid, Spania

21 iulie - 4Ever Valencia, Spania

7 septembrie - Live On The Beach, Den Haag, Olanda

Keane este o trupă britanică din East Sussex, formată în 1995. A devenit cunoscută la nivel internațional după apariția primului album, "Hopes and Fears". Lansat în 2004, discul a debutat pe prima poziție în topul albumelor din UK, câștigând în 2005 un Brit Award pentru "Cel mai bun material britanic".

Formația a vândut peste 10 milioane de albume în întreaga lume, ocupând poziții fruntașe în topuri cu single-uri ca "Everybody's Changing", "Somewhere Only We Know" și "Crystal Ball".