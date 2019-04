Femeile în Muzică: 22% dintre interpreții celor mai populare melodii recente* sunt femei

22% dintre interpreții celor mai populare 600 de melodii din perioada 2012-2017 sunt femei. Află ce s-a discutat pe tema rolului femeilor în industria muzicală în cadrul evenimentului "Mastering The Music Business 2019".

*22% dintre interpreții celor mai populare 600 de melodii din perioada 2012-2017 sunt femei, potrivit unui studiu realizat de USC Annenberg Inclusion Initiative. În același context, femeile reprezintă 12% din numărul de compozitori.

În Europa, 20% dintre compozitorii și textetieri afiliați la asociații de gestiune colectică a drepturilor de autor sunt femei. O altă statistică spune că în America și Canada, 6% dintre producătorii recunoscuți sunt femei.

Putem afirma că ponderea femeilor în muzică nu depășește în medie 20%, dacă urmărim toate statisticile prezentate de womeninmusic.org.

Rolul femeilor dezbătut la MMB 2019

Rolul femeilor în industria muzicală, ușurința cu care se pot angaja în acest domeniu, experiențele personale de succes și statisticile privind numărul femeilor în diferite domenii de activitate au reprezentat subiectele dezbaterii "Women in Music" din cadrul conferinței Mastering the Music Business (MMB) 2019. Discuția a fost moderată de Anca Lupeș (fondator Mastering the Music Business) și le-a avut ca invitate pe Laura Coroianu (AWAKE Festival/EMAGIC), Dijana Lakus (Manager PAF!), Katia Giampaolo (Director General Estragon Club/Președinte MMF Italia) și Neeta Ragoowansi (Cofondator NPREX).

Dăruirea pentru job, dovedirea capacităților pe care le dețin și perseverența sunt aspectele care pot face un angajat să ajungă la niveluri cât mai ridicate, potrivit dezbaterii. În centrul atenției nu ar trebui să fie încercarea femeilor de a demonstra că au aceleași drepturi ca bărbații și o eventuală comparație cu aceștia, ci concentrarea și ducerea la bun sfârșit a propriilor sarcini, ca demonstrație a capacităților individuale.

Laura Coroianu a urmat acești pași. Calitatea muncii depuse a fost cea care a contat, a notat ea. Reprezentanta Emagic a ținut să precizeze că este important ca femeile să se susțină, iar tânăra generație să se simtă validată.

România este o țară în care numărul femeilor din câmpul muncii este unul ridicat, însă nu se cunosc momentan statistici concrete legate de poziția femeilor în industria muzicală, a spus Neeta Ragoowansi. În SUA, abia recent s-au concretizat astfel de analize. Deși imaginea de ansamblu arată că există femei active în acest domeniu, statisticile au arătat, de exemplu, că doar 22% dintre interpreți sunt femei.

Cariera e pusă pe plan secund când devin mame

Multe femei renunță și pentru că devin mame la o vârstă la care ar putea fi promovate. Cariera este pusă astfel pe un plan secund.

Femeile ar trebui încurajate să aplice pentru joburi pe care le au și bărbații. De pildă, din punct de vedere artistic, pot să cânta la diferite instrumente muzicale. Din punct de vedere managerial, femeile au și calitatea de a fi mai "protective", iar în ceea ce privește partea de booking, acestea dețin un melanj de autoritate și blândețe.

Dincolo de aceste caracteristici, aproape totul se rezumă la ideea de a dovedi că pot și că nu renunță ușor. "Trebuie să muncim mult și îndelung", a spus Dijana Lakus.

Un alt aspect discutat în cadrul conferinței a fost legat de organizațiile Neetei Ragoowansi și a Katiei Giampaolo. Cea dintâi este formată din mulți voluntari și se ocupă cu crearea de brevete pentru licențe în muzică, în care proprietarii de muzică vând licențe direct radiodifuzorilor, serviciilor de streaming digital și altor companii care interpretează muzică în public. Organizația este în creștere, având filiale în SUA, Canada, India, Japonia, Columbia sau Brazilia. Cea de-a doua se numește MMF - Music Managers Forum și este o organizație umbrelă, non-profit, pentru colaborări naționale și internaționale ale unor artiști și manageri. Cu asociații membre în peste 50 de țări, reunind peste 3000 de artiști individuali și manageri, MMF pune în legătură artiști și manageri la nivel global pentru a împărtăși experiențe, oportunități, informații și resurse. Această organizația va avea o reprezentanță și în România.

Conferințele Mastering the Music Business au ca rol transparentizarea proceselor din industria muzicală și punerea în contact a oamenilor din diferite laturi ale industriei, către viitoare colaborări. Pe acest fundal, departamentul A&R a devenit un pic mai clar pentru public și pentru artiștii începători care au nevoie de îndrumare. Ediția din acest an s-a desfășurat în perioada 20-22 martie 2019 la Hotel Caro din București. Anca Lupeș a avut inițiativa acestui eveniment în 2016, conferința adresându-se muzicienilor și profesioniștilor din industria muzicală. Ediția următoare Mastering the Music Business va avea loc în perioada 18-20 martie 2020 în București.