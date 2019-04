Cypress Hill a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

Legendele hip-hop de la Cypress Hill au primit o stea pe Hollywood Falk of Fame în această săptămână. Pe 18 aprilie 2019 B-Real, DJ Muggs, Sen Dog şi Eric Bobo au participat la ceremonia care îi imortalizează în istoria artelor audio-vizuale.

Rapperii provin din California şi au fost prezentaţi de Xzibit şi comediantul George Lopez. Ambii au urcat pe podium pentru a spune câteva cuvinte despre artişti. Cu o experienţă de peste 30 de ani în muzică, B-Real, Sen Dog and co îşi lansau primul album în 1991. Era un LP auto intitulat, urmat de "Black Sunday", care a ajuns pe locul întâi în topul Billboard 200.

În 1994 Bobo se alătura acestui grup, iar Cypress Hill se cimenta definitiv în cultura rap-ului de pe Coasta de Vest. Discografia trupei include 9 LP-uri, printre care şi "Elephants on Acid" din 2018, cu influenţe orientale. O parte din el a fost înregistrat în Cairo, preluând sunete şi elemente de cultură egipteană.

Artiştii au primit 3 nominalizări la premiile Grammy în anii '90 pentru hituri ca "Insane in the Brain", "I Ain't Goin' Out Like That" şi "Throw Your Set în the Air". Sen Dog a declarat următoarele despre distincţie:

Sunt total uimit. E ceva la care nu ne aşteptam. Pentru B-Real, să vadă aceste stele în vreme ce creştea pe străzile din California şi acum să fie printre ele e o adevărată binecuvântare, în acest grup select. Obişnuiam să mergem pe aceste străzi ca tineri care se uitau la aceste stele şi eram în ascensiune în cultura hip-hop. Să ne vedem aici este o onoare.

Xzibit, prezentatorul galei a comparat formaţia cu Rolling Stones, cu The Grateful Dead şi cu Public Enemy. Cypress Hill este prima formaţie de hip-hip latino american care a avut albume certificate cu discuri de platină. Grupul are vânzări de peste 20 de milioane de albume la nivel global. Formaţia este şi unul dintre marii susţinători ai consumului medical şi recreaţional de cannabis în State.

Cypress Hill va cânta pe 20 aprilie la festivalul anual dedicat cannabisului, ziua de 4/20 fiind oficial sărbătoare acestei plante. În 2019 au mai primit stele pe Hollywood Walk of Fame şi actriţa Rita Wilson, Mandy Moore, Pink şi Taraji P. Henson.