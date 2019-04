Ce concurenți au impresionat juriul în cea de-a noua ediție Românii au talent

Concurenți care au crezut întotdeauna în talentul lor, și, deși poate viața le-a fost grea, nu au încetat să spere și să meargă mai departe. Aceștia au urcat vineri pe scena Românii au talent și au impresionat prin momentele pe care le-au pregătit cu foarte mare atenție și pe care le-au prezentat cu multă emoție și bucurie.

Show-ul de divertisment le-a adus telespectatorilor o serie de reprezentații pline de energie, efervescență și sensibilitate. Momentele prezentate de concurenți au ridicat publicul în picioare, iar Andi, Andra, Mihai și Florin au fost uluiți de abilitățile unora dintre ei și de capacitatea de a face spectacol. Numere de folclor, contorsionism, dans, canto, street workout, dancehall, acrobații, parkour, patinaj pe role și stand-up comedy au făcut scena să vibreze și au încins atmosfera în sală. Nici senzualitatea nu a lipsit din cea de-a noua ediție și a adus discuții în contradictoriu la masa juriului.

Concurenții au făcut tot posibilul să impresioneze jurații, însă cei care au obținut 3 sau 4 "DA "din partea acestora sunt: Ansamblul Doina Bascovului, Teodor Focșăneanu, Daniel Marica, Daria Matei, Young Till Death, Street Workout Romania, Sebastian Munteanu, Sorin Bivolaru, Andreea Dinu, Anais Queen, Radu Bor și Alicia Bonita.

Momentul sensibil creat de Radu Bor

Muzica a fost, din nou, prezentă la Românii au talent. Radu a încântat audiența cu interpretarea piesei "Dancing on my own".

Concurentul are 32 de ani, locuiește în prezent în Marea Britanie, unde a plecat în 2014. La ora actuală, lucrează la un depozit, pe post de lucrător comercial. Cu toate acestea, Radu Bor spune că talentul său este de a cânta.

Sebastian Munteanu și solo-ul său de chitară

Cu doar o chitară, Sebastian Munteanu a reușit să ridice în picioare sala de la "Românii au talent". Tânărul are 14 ani și este din Chișinău. Sebastian a interpretat o piesă de-a chitaristului Joe Satriani și a primit 4 "DA".

Cea de-a noua ediție a sezonului nouă Românii au talent a fost lider de audiență pe toate segmentele de public. Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 14.6 puncte de rating și 43.6% share, față de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut 4.2 puncte de rating și 12.4% share.

Pe întreaga durată de difuzare, la nivel național, peste 3 milioane de telespectatori au urmărit spectacolul Românii au talent, iar în minutul de maximă audiență de la 21:44, peste 3.6 milioane de români au fost cu ochii pe cel mai iubit show de divertisment.