Concert Zoli Toth - One Man Show la Arcub

Artistul multi-talent Zoli Toth revine în 2019 cu un nou proiect experimental solo numit "Home Alone". Il puteți urmări cu o suită de instrumente precum sintetizatoare, vibrafon, tobe și alte instrumente de percuție pe 12 aprilie la Arcub.

Zoli Toth a devenit faimos în cadrul proiectului Sistem - trupa pe butoaie, după care începând cu anul 2014 și-a demarat propriul proiect solo sub numele de Zoli Toth Project. De atunci și până acum s-a implicat activ în diferite acțiuni neconvenționale din domeniul show-bizului precum spectacolele „Bach in ShowBiz” sau "The Bach Files" cu reinterpretări moderne ale unor compoziții Bach.

„Senzații” din 2017 a fost un alt show unic, care a combinat sonorități industriale produse de lovirea energică a nicovalelor, cuvelor de inox și a butoaielor de metal, cu cele calde, rezultate din acompaniamentul orchestrei simfonice, și cu sound-ul modern, electro, al sintetizatoarelor.

În 2019 Zoli Toth se bazează exclusiv pe sine și livrează publicului un one-man-show în care va folosi sintetizatoare, instrumente diverse de percuție și vibrafon, pentru a reda viziunea sa prezentă asupra muzicii, după melanjul de experiențe muzicale din trecut.

Iată ce spune Zoli despre proiectul Home Alone: