Chitare Fender customizate pentru Game of Thrones - Scott Ian, Tom Morello și Nuno Bettencourt le testează - VIDEO

Mega serialul Game of Thrones vine cu noi surprize, chitare de colecție marca Fender, personalizate pentru cele trei case regale principale: Stark, Lannister și Targaryen. Chitariștii Scott Ian, Tom Morello și Nuno Bettencourt au fost invitați să se joace cu instrumentele unice și extrem de valoroase. Iată mai jos ce a ieșit din joaca lor.

Daniel Brett Weiss, producătorul și co-creatorul seriei care a revoluționat lumea, Game of Thrones, s-a încumetat să își mai îndeplinească un vis, acela de a vedea cum sunt create chitare electrice inspirate de tematica faimosului serialului.

Weiss, pasionat dintotdeauna de chitare, povestește cum l-a abordat cu timiditate pe Andy Mooney, CEO-ul Fender, întrebându-l cum i s-ar părea ideea de a face chitare electrice inspirate de Game of Thrones. Odată ce a primit aproparea, au convenit pentru ideea de a face câte o chitară pentru fiecare dintre cele trei case regale: Stark, Lannister și Targaryen. Maniera cea mai potrivită de a le face a fost stabilită cea de custom-made, limited edition, în detrimentul liniei de producție de masă.

Câte o chitară pentru fiecare casă regală

Astfel, Weiss a făcut cunoștință cu maestrul în manopera chitarelor Fender Ron Thorn și au stabilit împreună designul pentru cele trei instrumente muzicale de colecție. Pentru Casa Stark chitara aleasă este modelul Telecaster, iar caracteristica definitorie este lupul din argint nighelat specific familiei Stark, care este adăugat corpului chitarei. Pentru Casa Lannister chitara este un Jaguar spectaculos, incrustat cu foiță de aur de 24 de karate pe față și spate, cu leul regal, ca simbol predominant. Casa Targaryen este reprezentată de un Stratocaster lucrat extrem de minuțios de către Ron Thorn, pentru a putea face corpul chitarei să arate ca niște solzi de dragon. Placa de protecție a acestei chitare este din piele, lucrată manual și poartă dragonul cu trei capete simbol al casei Targaryen.

Inscripții din aur, argint și piele hand-made, la prețuri de colecție

Chitarele construite în Fender Custom Shop sunt disponibile pentru fanii extravaganți în ediție limitată, la următoarele prețuri: Stark Telecaster costă 25 000 de dolari, Lannister Jaguar ajunge la 30 000 de dolari iar cea mai lucrată dintre cele trei, chitara Targaryen Stratocaster ajunge la 35 000.

Chitarele sunt în primul rând instrumente muzicale și în al doilea rând obiecte de colecție spune Ron Thorn. Pentru a le testa, trei chitariști virtuoși au fost invitați alături de Ramin Djwadi, compozitorul temei muzicale Game of Thrones. Cei trei maeștri ai chitarei sunt Scott Ian (Anthrax), Tom Morello (Rage Against The Machine, Audioslave) și Nuno Bettencourt (Extreme), și îi puteți vedea in clipul de mai jos.