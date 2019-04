Cum se mai distrează vedetele în Las Vegas? Spărgând nunți! Jimmy Kimmel face echipă cu Celine Dion, cei doi intervin în mijlocul ceremoniei unor tineri miri și îi surprind cu umor și cu un cadou unic: o piesă de dragoste cântată live de una dintre cele mai faimoase cântărețe din lume.

Viața din Las Vegas este cu totul diferită de viața într-un oraș normal, iar modul în care aleg persoanele publice să își petreacă timpul acolo poate deveni foarte creativ și inedit. Unul din artiștii rezidenți este Jimmy Kimmel, gazda showului Jimmy Kimmel Live! care se desfășoară în Zappos Theater din Paradise, Nevada, o suburbie a Las Vegasului. Celine Dion este și ea rezidentă de ani buni în Las Vegas, la The Colosseum din Caesars Palace, unde cântă din 2011. Este categorisită drept cea mai bine plătită artistă, cu un venit de 500.000 de dolari pe spectacol.

Faimos pentru ideile și umorul său lipsit de prejudecăți, Kimmel a venit cu ideea de a își băga nasul în mijlocul faimoaselor ceremonii nupțiale de la capela de lângă Zappos Theatre și a cooptat-o pe Celine Dion pentru a surprinde un tânăr cuplu în mijlocul ceremoniei. Kimmel a intrerupt și a preluat ceremonia făcându-și apariția pe monitorul din spatele celor doi miri, aducând în ceremonie invitați surpriză: pe Guillermo, care a avut grijă să le aducă tequilla mirilor și pe comedianul și omul de televiziune David Spade.

După ce i-a pronunțat pe cei doi soț și soție, Jimmy Kimmel le-a spus că le-a angajat și o cântăreață locală pentru finalul ceremoniei, moment în care Celine Dion și-a făcut intrarea, cu fum, lumini și tot pachetul și le-a cântat piesa "Because You Loved Me". Ăsta da cadou de nuntă!