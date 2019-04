Camila Cabello va fi "Cenușăreasa" într-o nouă ecranizare a clasicei povești

Camila Cabello își va face debutul cinematografic într-o nouă ecranizare a poveștii lui Charles Perrault, "Cenușăreasa". Filmul va fi regizat de Kay Cannon și produs de Sony Pictures.

Noua peliculă "Cenușăreasa" va fi o versiune modernă a clasicei povești a lui Perrault, ideea acestei ecranizări pornind de la o sugestie a lui James Corden, gazda show-ului "Carpool Karaoke".

Camila Cabello va compune și muzică pentru noul film

Camila Cabello nu va fi doar protagonista acestui film, ci se va implica și în realizarea coloanei sonore. Data premierei filmului nu a fost anunțată, însă este cunoscut faptul că Sony își dorește ca proiectul să intre în producție cât mai repede.

"Cenușăreasa" a fost ecranizată de-a lungul anilor în mai multe versiuni. Una dintre cele mai cunoscute este animația realizată de Disney, apărută în 1950. Bine primite de către public au fost și versiunile din 1997 - cu Brandy și Whitney Houston în distribuție - și 2015, cu Lily James în rol principal. Cea mai recentă ecranizare a primit o nominalizare la Oscar, filmul având încasări de peste 540 de milioane de dolari.

Camila Cabello a ajuns în atenția publicului odată cu participarea la X Factor din 2012. Artista a ajuns până în finala competiției alături de viitoarele colege din Fifth Harmony. Cele cinci fete au semnat cu Syco Music, casa de discuri a lui Simon Cowell, iar în 2013 a fost lansat EP-ul "Better together", urmat de albumele de studio "Reflection" (2015) și "7/27" (2016). Piesa "Worth it" a fost un success international, iar "Work from home", a cucerit numeroase topuri și a devenit una dintre cele mai vizualizate piese de pe YouTube, având aproape 2 miliarde de vizualizări.

După ce a părăsit trupa Fifth Harmony la sfârșitul anului 2016, artista a colaborat cu Shawn Mendes la piesa "I know what you did last summer" și cu rapper-ul american Machine Gun Kelly – "Bad Things".

În 2017 apare piesa "Havana", care depășește pragul de un miliard de stream-uri pe Spotify, propulsând cariera tinerei artiste cu rădăcini cubaneze.