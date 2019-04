Aretha Franklin primește post-mortem premiul Pulitzer pentru întreaga carieră

Legendara cântăreață americană Aretha Franklin a primit o distincție specială din partea Pulitzer pentru întreagă sa carieră. După peste 50 de ani de contribuție la scrierea istoriei muzicii soul și jazz și activism în subiectul populației african-americane în America, Aretha Franklin s-a stins din viață în 2018, primind această distincție post-mortem.

Aretha Louise Franklin a fost o cântăreață, compozitoare și activistă civilă de origine african-americană care a stabilit puncte de reper importante în evoluția muzicii soul și jazz. Numită și "The Queen of Soul", Aretha Franklin a urmat o carieră consistentă de jumătate de deceniu în muzică, timp în care a produs 77 de singleuri în top 100 Billboard, a vândut peste 75 de milioane de albume și a câștigat 18 premii Grammy.

Cântăreața a decedat recent, în august 2018, din pricina unor tumori la pancreas. După moartea ei o mulțime de persoane publice și-au exprimat aprecierea și și-au oferit tributul față de contribuția adusă de ea pe parcursul vieții. Barack Obama i-a mulțumit pentru felul în care "a ajutat la definirea experienței americane", activitatea sa în domeniul social a fost de asemenea recunoscută iar în domeniul muzical un număr mare de muzicieni au cântat în semn de tribut pentru Aretha.

Pe 15 aprilie 2019 au fost anunțate premiile Pulitzer, iar premiul special a fost oferit Arethei Franklin, pentru "contribuția sa de nemișcat în muzica și cultura Americană pentru mai mult de cinci decenii". Regina muzicii soul a devenit astfel prima femeie care primește Premiul Special Pulitzer, dintr-o categorie în care pe parcursul timpului s-au adăugat nume precum George Gershwin, Duke Ellington, Thelonious Monk, John Coltrane sau Bob Dylan.

Alte premii care mai merită menționate din palmaresul cântăreței Aretha Franklin sunt Medalia Prezidențială de Libertate, Premiul Kennedy Center și includerea în Rock and Roll Hall of Fame in 1987.