Albumul lui Miles Davis, "Kind of Blue", va fi celebrat prin două concerte tribut

La împlinirea a 60 de ani de la realizarea şi lansarea albumului "Kind of Blue", şase admirabili instrumentişti – saxofonistul Gianni Gagliardi Del’Agnollo, trompetistul Sebastian Burneci, trombonistul Florian Radu, pianistul George Natsis, contrabassistul Adrian Flautistu și bateristul Iulian Nicolau, vor concerta pe 18 și 19 mai la București și Cluj-Napoca.

Organizate de Jazz Syndicate Live Sessions, concertele vor avea loc la Sala Radio din București și la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Cei șase muzicieni vor crea o atmosferă de neuitat în care muzica regretatului Miles Davis își va potența încă o dată valoarea.

În zilele de 2 martie şi 22 aprilie 1959, Miles Davis şi saxofoniștii John Coltrane și Julian "Cannonball" Adderley, basistul Paul Chambers, bateristul Jommy Cobb și pianistul Bill Evans înregistrau în studioul newyorkez al Casei de discuri Columbia un album ce avea să devină de referinţă - "Kind of Blue", lansat pe 17 august 1959. LP-ul a cuprins cinci piese, toate compoziţii ale lui Miles Davis (două dintre ele avându-l drept coautor pe pianistul Bill Evans), secvenţe ce au evidenţiat orientarea către jazz-ul modal a celor şase instrumentişti, de fapt, şapte dacă ţinem cont de faptul că în piesa "Freddie Freeloater" pianistul titular Bill Evans a fost înlocuit de Wynton Kelly.

Piesa amintită şi celelalte patru, deosebit de inspirate, "So What", "Blue In Green", "All Blues", "Flamenco Sketches" s-au reunit într-un album considerat o capodoperă a genului, graţie unor trăsături distinctive precum claritatea, firescul exprimării melodice, complexitatea armonică, intensa creativitate vădită de interpreţi în intervenţiile lor solistic-improvizatorice, dar mai ales acel superior interplay (interacţiunea liberă a ideilor muzicale) revelat de instrumentişti.

Alături de Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker sau John Coltrane, Miles Davis reprezintă unul dintre numele cele mai notorii din întreaga evoluţie de mai bine de un secol a artei jazz-ului. Trompetist, compozitor și liderul mai multor trupe, Davis a intrat pentru prima oară într-un studio de înregistrări în 1945, pe atunci fiind membru al grupului Herbie Fields. A colaborat cu numeroși muzicieni de-a lungul anilor, influențându-i pe Gil Evans, John Coltrane, Paul Chambers, Gerry Mulligan sau Chick Corea.

Bilete concert Miles Davis - Kind of Blue la București

Categoria I - 145 lei

Categoria I A - 135 lei

Categoria II - 115 lei

Categoria II A - 105 lei

Categoria III - 95 lei

Categoria III A - 65 lei

Bilete concert Miles Davis - Kind of Blue la Cluj