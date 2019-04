Urmărește înregistrări cu Aerosmith de la incendiarul show din Las Vegas, "Deuces Are Wild" - VIDEO

Aerosmith ne invită la repetiții, în culise și pe scena show-ului "Deuces Are Wild", pregătit special pentru rezidența trupei din Las Vegas. Seria celor 17 concerte de la Park MGM a debutat în forță cu un spectacol incendiar, cu un Steven Tyler în formă maximă și un setlist compus din cele mai îndrăgite melodii ale formației.

Aerosmith a pus la bătaie "tone" de fotografii intime cu familiile membrilor trupei și o "artilerie" de hituri pentru show-ul lor din Las Vegas, "Deuces Are Wild".

Primul concert din seria celor 17 spectacole programate la Park MGM a avut loc sâmbătă, pe 6 aprilie, show-ul debutând cu o proiecție de poze și clipuri hazlii nedezvăluite până acum, prezentare ce introducea publicul în universul formației. De la fotografii cu membrii trupei de când erau bebeluși sau adolescenți, la spoturi TV și fragmente din interviuri, toate s-au derulat în ordine cronologică, purtând fanii într-o frumoasă călătorie.

Costumațiile trupei au fost inspirate de artwork-urile emblematice ale unor albume ca "Nine Lives", iar setlistul a inclus mai toate hiturile formației: de la "Dream On" și "Kings and Queens", la "Love in an Elevator", "Dude Looks Like a Lady", "Cryin'" și "I Don't Want to Miss a Thing".

Pentru producție, Aerosmith a colaborat cu reputatul Giles Martin, cunoscut pentru coloana sonoră a show-ului "The Beatles Love" by Cirque du Soleil, prezentat tot în Las Vegas.

Formația invită fanii să vizioneze secvențe din culisele show-ului lor din Las Vegas, precum și fragmente din cadrul concertului de sâmbătă. Așa cum veți putea vedea în clipurile distribuite de trupă, Steven Tyler & co sunt încă într-o formă foarte bună, punând în scenă un live demn de orice act legendar din industria rock-ului.

VIDEO: Aerosmith - Deuces Are Wild (imagini din culise)

VIDEO: Aerosmith - Deuces Are Wild (imagini din cadrul show-ului de pe 6 aprilie)

Aerosmith și-a început activitatea în 1970, atrăgându-și la scurtă vreme pseudonimul "băieții răi din Boston". Trupa a vândut peste 150 de milioane de albume la nivel internațional, având în palmares 4 premii Grammy și 10 premii MTV VMA.

Formația a concertat în România în 2010. Show-ul a avut loc la Zone Arena din București, la eveniment participând peste 30.000 de spectatori.