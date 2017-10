Taylor Swift devine Terminator în noul videoclip al piesei "...Ready for It?" - Teaser

Taylor Swift vrea să se autodepăşească, după vizualul fantastic al clipului "Look What You Made Me Do", pregătind încă un videoclip complex. De această dată tânăra îşi asumă rol de "Terminator" într-o creaţie SF, care tocmai a primit un teaser.

Teaserul a apărut pe Instagram şi încă din generic observăm influenţele celebrului film "Terminator". Videoclipul va sosi pe data de 26 octombrie şi aminteşte prin complexitate de "E.T." al lui Katy Perry. Resimţim şi ceva influenţe din pelicula "Ghost in the Shell", prin costumul mulat al lui Taylor Swift, dar şi prin decorurile etalate în teaser.

Artista se duelează cu forţe misterioase, roboţi şi ninja, mânuind puteri speciale, care îi permit să tragă cu energie în inamici. Între timp ne pregătim de lansarea noului LP al muzicianei, "Reputation"", care va sosi pe 10 noiembrie. De pe acest album am putut asculta până acum piesa "Gorgeous", "... Ready for It?" şi "Look What You Made Me Do".

Diva pop care şi-a luat o imagine de bad girl în ultima vreme a lansat recent propria reţea de socializare şi a fost văzută filmând un videoclip intim în Londra. De sound-ul lui Taylor pe noul album s-ar fi ocupat Drake, care a inclus influenţe R&B şi hip-hop. Zvonurile afirmă că tânăra de 27 de ani a colaborat şi cu Kesha la piese noi.

Inclusă pe lista Rolling Stone cu "cei mai mari 100 de compozitori din toate timpurile" artista americană are la activ 5 intrări în Cartea Recordurilor, un premiu Emmy, 21 premii Billboard Music Awards şi 10 Grammy-uri.