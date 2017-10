Snoop Dogg va lansa un nou album, "Make America Crip Again"

Snoop Dogg a anunțat că urmează să lanseze un nou album denumit "Make America Crip Again". Rapper-ul l-a atacat dur pe președintele Donald Trump în ultimul lui videoclip.

Tot anul acesta, Snoop Dogg a mai lansat și albumul "Neva Left"; "Make America Crip Again" va fi disponibil pe 27 octombrie, fiind al șaisprezecelea album de studio al artistului.

Scandalul dintre Snoop Dog și președintele Statelor Unite a pornit de la un videoclip al rapperului în care un personaj care îi seamănă foarte mult lui Donald Trump este ucis. Această scenă a provocat multe discuții, unii spunând chiar că scena respectivă ar putea indica o posibilă încercare de asasinat

În apărarea lui, Donald Trump a scris pe Twitter că Snoop Dogg nu ar fi scăpat atât de ușor dacă videoclipul era despre fostul președinte Barack Obama.

Tracklist:

1. M.A.C.A.

2. 3’s Company (ft. Chris Brown & OT Genasis)

3. Good Foot

4. Dis Finna Be a Breeze (ft. Ha Ha Davis)

5. None of Mine

6. My Last Name (ft. October London)

7. Sports Center (ft. Designer Flow)

Mai jos, vă invităm să ascultați M.A.C.A, una dintre piesele de pe viitorul album: