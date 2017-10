A Perfect Circle pregătesc un album pentru 2018, oferă un teaser pentru piesa "The Doomed"

Prolificul Maynard James Keenan a oferit recent indicii legat de un album nou al trupei A Perfect Circle, care ar putea sosi în 2018. Imediat după a apărut şi teaserul de mai jos, care prefaţează un single numit "The Doomed".

Pe Maynard James îl ştim de la legendara trupă TOOL, dar şi de la ineditul proiect Puscifer. Dacă Puscifer a scos un album în 2015, TOOL nu a mai lansat nimic din 2006, deşi piese noi au mai fost auzite în concerte în ultimii ani. Şi A Perfect Circle ne-a oferit câteva piese noi la ultimele reprezentaţii. E vorba despre "Feathers" şi "Hourglass", dar "The Doomed" e ceva complet nou.

APC va pleca în curând în turneu cu grupul The Beta Machine, compus tot din câţiva membri APC. Urmează o serie lungă de concerte în octombrie, noiembrie şi decembrie, când şansele sunt mari să auzim single-uri noi. Ultima melodie lansată oficial de trupa all star a lui Maynard a fost "By and Down" inclusă pe compilaţia "Three Sixty" din 2013.

Componenţa grupului este neschimbată din 2013, incluzându-l pe Keenan la voce, Billy Howerdel la chitară şi mixaj, plus James Iha la chitară ritm. Matt McJunkins cântă la bas, iar Jeff Friedl este toboşar. Zvonurile afirmă că piesa "The Doomed" ar urma să fie difuzată la radiourile americane în următoarele 24 de ore.

Ultimul album de studio APC a fost cel din 2004, "eMOTIVe", deci fanii au avut ceva de aşteptat până la un LP proaspăt.