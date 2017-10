MØ lansează “When I was young”, parte de pe un nou EP

Inițial, artista și-a surprins fanii cu un cover art care o înfățișa într-un cadru melancolic, cu nuanțe de roz și crem, ținând un trandafir în mână.

Este primul material discografic apărut după mai bine de 3 ani, artista lansându-și albumul de debut, “No Mythologies To Follow” în 2014. Între timp, MØ a colaborat cu numeroși muzicieni talentați, printre care Iggy Azalea, Elliphant, Charli XCX sau Justin Bieber.

Colaborarea ei cu Major Lazer și DJ Snake la piesa “Lean on” a adunat peste 2 miliarde de vizualizări pe YouTube.

Thursday!@MOMOMOYOUTH's #WhenIWasYoung is the #WorldRecord. Hear it with @w1lko at 9AM LA/12PM NYC/5PM LDN. https://t.co/Mb2YQmljlO pic.twitter.com/2u4Tiyy648

— Beats 1 (@Beats1) October 25, 2017