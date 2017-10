La Vocea României, Cristian Prăjescu a dus muzica la nivel de artă

Cristian Prăjescu a fost singurul concurent care a întors toate scaunele în cadrul ultimei ediții a audițiilor pe nevăzute. Tânărul a cucerit antrenorii cu piesa "She's Out Of My Life".

Cristian are 20 de ani și este din Roman. A început să nutrească o pasiune pentru muzică de mic, luând lecții de vioară până în clasa a VIII-a. Momentan cântă la evenimente, dar vrea să ducă mai departe această pasiune. Își dorește să schimbe muzica care devine încet, încet doar o serie de imitații și vrea să o ducă la nivel de artă. Tânărului, student la Conservator (secția Compoziție Pop), i-ar plăcea să compună în mod profesionist și a văzut în Vocea României un început promițător.

Cristian a participat la diferite concursuri muzicale, unul dintre ele fiind Eurovision. În ediția din 2013, Cristian a ajuns până în cea de-a două semifinală cu piesa "The Best Thing In Life Is To Love"

În cadrul emisiunii Vocea României, Cristian a interpretat "She's Out Of My Life" și a întors toate scaunele. "But we are in your heart", au fost primele cuvinte ale Loredanei, făcând o referire la titlul piesei alese de concurent. Tot Loredana i-a spus că prestația sa a fost ca o "ploaie de vară pe asfaltul încins al inimilor noastre".

"Eu aș vrea să citez o colegă de la Românii au talent; mie mi s-a făcut pielea de găină. Mi-aș dori foarte tare să te am în echipa mea", i-a spus Smiley concurentului. Tot el l-a întrebat dacă a compus ceva până acum, iar răspunsul lui Cristian a fost afirmativ. Mai mult decât atât, tânărul i-a spus că a compus o piesă avându-l în minte pe Smiley ca solist.

Adrian a încercat să îl atragă în echipa sa, spunându-i că, mai înainte de a fi solist, el este compozitor și, în acest fel, au multe în comun. "Eu am terminat Pedagogia, nu am terminat Compoziția. În schimb, după ce am terminat Pedagogia, asta am făcut. Am făcut compoziție. Și dacă cineva mă întreabă pe mine, ce e Adrian Despot, Adrian Despot, în primul rând, e un compozitor, producător și după aia e cântăreț. Așa mă văd eu pe mine. Deci avem un limbaj comun, chestie care ar putea să te ajute".

După o serie de "îmbârligături" și "vrăjeli", așa cum le-a numit Adrian, Tudor a conchis: "În orice echipă ai merge, trei oameni vor suferi. Nu vreau să fac parte din acei trei oameni".

Într-un final, Cristian a luat o decizie: să facă parte din echipa lui Smiley.