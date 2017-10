Kelly Clarkson a lansat albumul ”Meaning of Life”

Kelly Clarkson a lansat albumul cu numărul opt din cariera sa, de această dată în colaborare cu Atlantic Records. Vă invităm să aflați mai multe detalii în articolul de mai jos.

Pentru a sărbători lansarea noului său album, artista va merge la cele mai cunoscute emisiuni din Statele Unite, acolo unde va cânta live mai multe dintre melodiile de pe album. Anul viitor, Kelly se va întoarce la "The Voice", în calitate de jurat, începând cu luna februarie.

Recunoscută pentru calitatea reprezentaţiilor live, cântăreaţa îşi va promova albumul în cadrul unui turneu în Statele Unite, a cărui dată de început va fi anunţată în curând. Până atunci, fanii vor putea cumpără albumul de pe site-urile de streaming şi direct de pe site-ul artistei.

Materialul discografic este deja printre cele mai apreciate lansări ale anului 2017, conţinând single-urile “Love So Soft", “Move You” şi melodia care dă şi titlul albumului, “Meaning of Life”. “Meaning of Life” a fost însoţit de o reprezentaţie live filmată vara această la War Memorial Auditorium din Nashville, parte a seriei Nashville Sessions susţinută de Kelly. Videoclipurile sunt disponibile pe canalul oficial de Youtube al artistei, alături de videoclipul regizat de Dave Meyers pentru piesa “Love So Soft”.

"The Meaning Of Life" este albumul pe care Kelly Clarkson a dorit să-l realizeze împreună cu Atlantic Records, fiind o colecţie de pop senzual, inspirat de soul, care se integrează perfect în reţeta clasică a renumitului label. Pentru cel de-al optulea album de studio - şi ca urmare a melodiei din 2015 "Piece by piece" - artista câştigătoare a premiului Grammy a reunit o echipă legendară de compozitori şi producători de top pentru a colabora la debutul său la Atlantic, printre care se numără Jason Halbert, Jesse Shatkin şi Greg Kurstin, câştigători ai premiului Grammy, precum şi Mick Schultz, The Monarch şi Nick Ruth, printre alţii. Kelly Clarkson a colaborat şi cu legendarii membri Earth Wind & Fire pentru una dintre piesele albumului - "Whole Lotta Woman".

Albumul este deja disponibil pe toate serviciile de streaming online şi în magazinele de muzică.

Kelly Clarkson se numără printre cei mai populari artişti ai tuturor timpurilor, cu peste 100 de single-uri #1 în Billboard şi vânzări globale de peste 25 de milioane de albume şi 36 de milioane de single-uri. Artista născută în Texas a devenit faimoasă în 2002 în calitate de câştigător al sezonului inaugural al American Idol. Cel de-al cincilea single al lui Clarkson, "A Moment Like This", a urmat şi a ajuns repede #1 în Billboard "Hot 100", devenind în cele din urmă cel mai bine vândut single din Statele Unite. "Thankful", albumul de debut al lui Clarkson din 2003, a fost certificat de 2 ori cu platină.

Clarkson este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni artişti ai genului pop, cu 17 single-uri care se bucură de certificări multiple Platină şi Aur în întreaga lume, printre care se numără "Miss Independent", "Because of You", “Know It All ", "Stronger", "Heartbeat Song" şi "My Life Would Suck Without You ", ultimul deţinând recordul "Hot 100" într-o singură săptămâna, de la locul 97 până la locul 1.

Unul dintre cei mai onoraţi artişti din istoria muzicii, Clarkson a primit o serie de premii şi nominalizări cu adevărat uimitoare, dintre care trei premii Grammy, două dintre ele pentru "Cel mai bun album vocal pop" - primul artist care a câştigat de două ori acest premiu. În plus, Clarkson a câştigat 12 premii Billboard Music, patru premii americane de muzică, trei premii MTV Video Music, două premii Academia de Country Music şi un premiu Country Music Association.