Julia Michaels - "Worst in me", live la Jimmy Fallon

Venită pentru a doua oară în emisiunea lui Jimmy Fallon, Julia Michaels a interpretat piesa "Worst in me", de pe LP-ul ei "Nervous System". Artista a pus și de această dată foarte multă emoție în prestația ei live, demonstrând încă o dată talentul ei neșlefuit.

Înainte de a cânta, artista a stat de vorbă cu Fallon despre începuturile ei muzicale și colaborările cu unii dintre cei mai mari artiști pop. Aceasta a recunoscut că în studio nu îi privește ca pe niște vedete fiindcă atunci când compun împreună dispar etichetele, însă în momentul în care le aude vocea la microfon conștientizează cu adevărat cine sunt.

Julia Michaels pare un talent pur, apărut de nicăieri, care are deja potenţialul unui artist de top. La fel cum Sia, LP sau Bruno Mars, înainte să se lanseze ca artişti solo, au scris pentru nume sonore din industria muzicală, şi Julia Michaels are deja 12 piese în Billboard Top 100.

A scris pentru Fifth Harmony (All in my head), Justin Bieber (Sorry), Britney Spears (Slumber Party), Selena Gomez (Good for you, Hands to myself), Rita Ora (Poison), Hailee Steinfeld (Rockbottom), Linkin Park & Kiiara (Heavy), Nick Jonas & Tove Lo (Close), Gwen Stefani, Zara Larsson sau Demi Lovato.