Trivium îşi pune noul toboşar în acţiune, pe Alex Bent pe noua piesă "The Betrayer". Acest single tocmai a fost lansat oficial, prefaţând un LP heavy cunoscut drept "The Sin and the Sentence".

Am mai putut asculta de pe noul disc şi piesele "The Heart From your Hate" şi "The Sin and The Sentence". Heavy metaliştii din Florida cântă despre trădare şi persoanele cu două feţe în "Betrayer". Este o piesă dinamică şi heavy, cu o tobă care uneori accelerează la nivel de dublă pedală, mulţumită noului toboşar. Chitara oferă un tremolo melodic, iar solistul Matt Heavy alternează tipeţele şi growl-urile cu porţiuni curate şi melodioase.

Trivium a ajuns la 8 albume de studio cu noul release, care va fi disponibil de pe 20 octombrie prin Roadrunner Records. Muzicienii pornesc într-un turneu nord american împreună cu Arch Enemy de pe 27 octombrie. Vor fi incluse în acest turneu şi trupele While She Sleeps şi Fit for an Autopsy. Noul album Trivium a fost realizat cu aportul producătorului Josh Wilbur, cunoscut pentru colaborări cu Lamb of God şi Gojira.

Înregistrările au avut loc la Hybrid Studios în California, Alex Bent, noul toboşar alăturându-se grupului anul trecut. Cu un single hit deja, "The Sin and The Sentence", care a primit 3 milioane de vizualizări în 3 luni, noul disc se anunţă promiţător. Întregul proces de compoziţie şi înregistrare a noului album a fost filmat şi documentat cu detalii ample, artiştii promiţând şi un film documentar pe viitor.

Trivium ne-au vizitat în 2013, la concertul Rock the City de la Romexpo, unde au urcat pe scenă şi Bullet for My Valentine şi Rammstein.