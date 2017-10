Ane Brun a realizat un cover după piesa lui Tom Petty, "No Reason To Cry" - AUDIO

Ane Brun își transpune emoția în piesa de dragoste "No Reason To Cry" a regretatului Tom Petty. Coverul se regăsește pe albumul ”Leave Me Breathless”, lansat luna aceasta.

”Sunt atât de tristă că acest mare compozitor și suflet (Tom Petty) ne-a părăsit... Am înregistrat această frumoasă piesă de dragoste la cererea unuia dintre cei mai apropiați prieteni”, a scris Ane Brun pe pagina sa de Facebook. Coverul Anei Brun este lansat la doar câteva zile de la moartea lui Tom Petty. Legendarul muzician a murit pe 2 octombrie, în urma unui atac de cord. "No Reason To Cry", în versiunea Anei Brun, se regăsește pe albumul de cover-uri ”Leave Me Breathless”, pe care artista norvegiană l-a lansat pe 6 octombrie. Tracklist ”Leave Me Breathless” - Ane Brun: I Want To Know What Love Is Always On My Mind Unchained Melody Hero Show Me Heaven Into My Arms Stay How To Disappear Completely By Your Side Girl From the North Country No Reason To Cry Right In Time Make You Feel My Love Big Yellow Taxi AUDIO: Ane Brun - "No Reason To Cry" (cover Tom Petty) Acustică și minimală, Ane Brun aprinde scena cu o sensibilitate unică. Piesele sale folk sunt profunde și aparent distante, dar tocmai asta le face speciale. Toate conțin o chemare personală spre care vrei sa mergi. Ca un obiect de design creat în cel mai pur stil scandinav, muzica Anei Brun e mereu directă, mereu în contrast cu ce se află în jur. Ane Brun a concertat la Sala Radio din București pe 10 mai 2015. (Recomandare: Vezi galeria de fotografii și citește impresii de la concert.)