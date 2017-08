Pink anunţă titlul noului său album, "Beautiful Trauma” şi data sa de lansare

Pink e ocupată în aceste zile cu reprezentaţia de la Sziget, dar a găsit timpul pentru a anunţa noul său album. Acest LP se numeşte "Beautiful Trauma" şi a primit o dată de lansare.

Pink a oferit şi un preview pentru primul său single nou, "What About Us". Mai sus puteţi vedea coperta noului album, al şaptelea pentru artista americană. Informaţiile au fost publicate pe contul de Instagram al lui Pink. "Beautiful Trauma" va sosi pe 13 octombrie, iar Pink se declară incredibil de mândră de acest nou album. Au trecut 5 ani de la ultimul release al pop icon-ului cu schimbări dese de imagine.

În 2012 Pink lansa "The Truth About Love", dar în 2014 a avut o colaborare inedită cu Dallas Green, concretizată ca un album acoustic sub numele de You+Me. Artista a cochetat şi cu coloanele sonore, compunând o piesă pentru pelicula "Alice Through the Looking Glass". Melodia se numeşte "Just Like Fire" şi a ajuns în top 10 hituri la un moment dat.

Şi în 2017 am auzit timbrul unic al lui Pink, prin intermediul colaborării cu Stargate şi Sia pe piesa "Waterfall". După abordări acustice, country, pop, electro şi rock, nimic nu pare să o mai descurajeze pe artistă. Varianta completă a noului single, "What About Us" ar trebui să fie lansată chiar azi.

Judecând după cele 16 secunde auzite până acum avem o combinaţie între un pian sensibil şi ceea ce promite să fie un crescendo care îi subliniază vocea cantautoarei.