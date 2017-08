Ascultă noul EP Avicii, material ce include colaborări cu Rita Ora și AlunaGeorge - AUDIO

Deși mulți credeau că Avicii a renunțat la muzică, DJ-ul a surprins astăzi publicul lansând un nou EP. Materialul conține 6 piese, inclusiv două colaborări interesante, cu Rita Ora, respectiv AlunaGeorge.

Anul trecut, Avicii anunța prin intermediul unei scrisori deschise că plănuiește să ia o pauză de la muzică pe termen nelimitat. Mulți au interpretat atunci acest mesaj ca fiind o scrisoare de adio, presa titrând că DJ-ul olandez a renunțat la muzică.

În acea scrisoare, însă, Avicii menționa că va continua să țină legătura cu fanii săi prin intermediul muzicii.

”Nu mă voi desprinde niciodată de muzică - voi continua să le vorbesc fanilor mei prin intermediul ei.”

Cu acest mesaj, extras din așa-zisa ”scrisoare de adio”, Avicii a revenit pe piață cu un nou EP. Materialul conține 6 piese și este disponibil de astăzi (11 august) pe Spotify, iTunes, Apple Music, Tidal, Google Play și Deezer. Albumul poate fi ascultat și pe canalul oficial de YouTube al DJ-ului.

Tracklist Avīci (01) - Avicii:

”Friend of Mine” (feat. Vargas & Lagola) ”Lonely Together”(feat. Rita Ora) ”You Be Love” (feat. Billy Raffoul) ”Without You” (feat. Sandro Cavazza) ”What Would I Change It To” (feat. AlunaGeorge) ”So Much Better” (Avicii Remix)

AUDIO: EP Avīci (01) - Avicii:

AUDIO: Avicii - "Without You" ft. Sandro Cavazza

AUDIO: Avicii - "You Be Love" ft. Billy Raffoul

AUDIO: Avicii - "Lonely Together" ft. Rita Ora

AUDIO: Avicii - "What Would I Change It To" ft. AlunaGeorge

AUDIO: Avicii - "Friend Of Mine" ft. Vargas & Lagola

AUDIO: Avicii & Sandro Cavazza – ”So Much Better”

Avicii a început să realizeze remixuri și să producă piese la vârsta de 18 ani, în propriul dormitor. Cariera sa a început în 2007, după ce a colaborat cu mulți producători și DJ cunoscuți precum John Dahlback și David Guetta. Avicii a cunoscut pentru prima dată succescul internațional la doar 22 de ani, când single-ul “Levels” (2011) s-a aflat pe primele poziții în topuri din peste 50 de țări. Au urmat hiturile “Wake Me Up!“, “Hey Brother” și “Addicted to You“.

Avicii a concertat prima oară în România în 2015, în cadrul Untold Festival.