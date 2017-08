Lorde, 30 Seconds to Mars și Ed Sheeran vor cânta la MTV VMA 2017

Thirty Seconds to Mars, Lorde și Ed Sheeran au confirmat prezența pe scena decernării premiilor MTV VMA 2017. În cadrul galei vor cânta, de asemenea, Miley Cyrus, Katy Perry și Shawn Mendes.

A început numărătoarea inversă până la o nouă gală MTV Video Music Awards. Cu 20 de zile înainte de eveniment, organizatorii au început să anunțe artiștii care vor întreține atmosfera. Prima rundă de nume confirmate sună promițător, în listă fiind incluși băieții de la 30 Seconds to Mars, Lorde și Ed Sheeran.

Katy Perry, gazda evenimentului, va urca și ea pe scenă pentru a cânta, lista confirmărilor fiind completată de Shawn Mendes și Fifth Harmony.

Fanii 30 Seconds to Mars se pot aștepta la o piesă nouă din partea formației, Jared Leto publicând în ultima perioadă diverse teasere. Trupa va lansa în curând un nou album, publicând în iunie chiar și un scurt clip, ce pare a fi extras fie dintr-un trailer al materialului, fie dintr-un video al unei piese noi. Deși data lansării nu a fost încă anunțată, LP-ul ar trebui să apară pe piață până la sfârșitul anului.



MTV Video Music Awards 2017 reflectă popularitatea artiștilor din ultimele luni. Dacă la precedenta ediție, publicul asculta Beyonce și Adele, cele două fiind nominalizate în cele mai importante categorii, anul acesta Kendrick Lamar, Katy Perry și The Weekend conduc topul nominalizărilor. În lista nominalizărilor MTV VMA 2017 se regăsesc și Bruno Mars, Lorde, Calvin Harris, Taylor Swift, Zayn, Coldplay, Green Day, Foo Fighters, Ed Sheeran și Imagine Dragons.

Anul acesta, organizatorii MTV VMA au introdus două noi categorii: ”Artist of the Year” (Artistul Anului) și ”Best Fight Against the System” (Cea mai bună luptă împotriva sistemului). Cea de-a doua categorie evidențiază acele clipuri care inspiră publicul să se opună și să lupte împotriva nedreptăților.

Ceremonia de decernare a premiilor MTV Video Music Awards 2017 va avea loc pe 27 august, în Inglewood, California.