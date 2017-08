Lindsey Stirling a interpretat piesa "The Arena" live, la Jimmy Kimmel - VIDEO

”The Arena” este o piesă care impresionează nu doar prin interpretare, ci și prin mesaj. Atunci când a compus această melodie, Lindsey Stirling a avut ca inspirație un citat dintr-un discurs al celui de-al 26-lea președinte american, Theodore Roosevelt.

”It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena” - Theodore Roosevelt

În traducere:

”Nu este criticul cel care contează, ori cel care arată cum s-a împiedicat omul puternic, ori cum ar putea să fie mai eficient cel care face lucruri. Meritul este al celui care este în arenă” - Theodore Roosevelt