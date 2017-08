Liam Gallagher, despre succesul trupei Oasis: "N-ar fi mers nici cu doi ca mine, nici cu doi ca Noel"

Liam Gallagher a explicat într-un interviu care a fost secretul succesului trupei Oasis. Conform vocalistului, formația a funcționat o perioadă datorită diferențelor de personalitate dintre el și fratele său, Noel. Paradoxal, tot aceste diferențe au condus la destrămarea trupei.

Liam Gallagher a acordat un interviu revistei GQ, în care a vorbit atât despre primul său album solo, cât și despre Oasis. De această dată nu s-a mai abordat subiectul reunirii, dezbătut în ultimii ani până la epuizare, ci s-a discutat despre succesul trupei și elementele care au făcut ca formația să funcționeze.

”Muzica era chestia lui Noel. Chestia mea era clasicul clișeu: sexul, drogurile și rock’n’roll-ul. Am trăit experiența, prietene. Eram star rock. Și de asta a funcționat Oasis. Nu ar fi mers dacă eram amândoi plicticoși și nesărați, și nici dacă eram nebuni de legat ca mine.”

Liam recunoaște în interviu că îl călca pe bătături pe Noel, concluzionând că deși nu se suportau, în contextul trupei se completau.

”Știu cât de mult îl enerva chestia asta. El făcea partea grea, în vreme ce eu ieșeam în oraș. Dar Oasis n-ar fi mers cu doi ca mine, nici cu doi ca Noel. ”

În opinia lui Liam, nebunia unui star rock este necesară, dând ca exemplu trupa The Rolling Stones.

”Trupa The Rolling Stones nu ar fi funcționat dacă erau maici, nu? Uite, îmi pare rău că el a trebuit să se ocupe cu scrierea pieselor, dar cine are acum 8 case? Așa cum spune și el, ar putea să ducă o viață de star rock, dar cine e de fapt adevăratul star rock aici?”

Frații Gallagher sunt cunoscuți pentru declarațiile tranșante și tensiunile pe tema formației Oasis. În cadrul acestui interviu, Liam a apreciat, însă, printre puținele dăți, talentul de compozitor al lui Noel.

Liam Gallagher va lansa anul acesta primul său album solo. Discul se numește ”As You Were” și va fi pus în vânzare pe 6 octombrie. Ultimul single extras de pe disc se numește ”Chinatown”.