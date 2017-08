La Familia, reuniți la Untold Festival

Hituri precum “Probleme de familie”, dar și piese de pe noul album au bucurat fanii veniți să îi vadă pe artiștii lor preferați la unul dintre cele mai mari evenimente din România, Best Major European Festival – Untold.

“Recunosc, am avut amândoi emoții înainte de a urca pe scena de la Untold. Dar când am văzut marea aia de oameni care strigă La Familia, sutele de telefoane aprinse atunci când am cântat ‘Probleme de familie’, pe cei din primul rând care știau toate versurile, uneori mai bine decât mine, steagurile tricolore ridicate în aer la ‘American Dream”, am răsuflat ușurat, m-am simțit ca acasă, deși eram la 500 de km de ea. Aș fi ipocrit să spun că La Familia a facut un show tare, mai degrabă spun că La Familia și toți cei care au simțit ca noi și au fost alături de noi în seara aia au făcut un show tare”, a spus Puya.

“A fost seara în care Balta Alba a fost pe scenă, adică noi și Macanache, iar Clujul a fost la înălțime. Deși era să îmi rup piciorul, am fost cel mai fericit și am căutat să fiu la înălțimea publicului”, a mai spus Sișu.