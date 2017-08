Jack White a început înregistrările pentru cel de-al 3-lea album solo

La 3 ani de la apariția discului ”Lazaretto”, Jack White anunță că un nou material de studio va fi lansat în curând. Muzicianul a început să înregistreze piese pentru cel de-al 3-lea album solo, un LP care a avut parte de o abordare diferită, din punct de vedere compozițional.

”Voi încerca să scriu piese acolo unde nu voi putea fi auzit de vecini. Și aș vrea să scriu așa cum ar scrie Michael Jackson - în loc să compun fragmente instrumentale și linii melodice, mă voi gândi la piese. Voi face totul în capul meu, în liniște, folosind o singură încăpere”, se confesa Jack White într-un interviu acordat publicației The New Yorker.

Folosind această metodă creativă, Jack White a compus piese pentru noul album, ce va deveni, în curând, palpabil. Pe 27 iulie se trăgeau piese în New York, iar pe 30 iulie în Los Angeles.

jack white recording songs for his third solo album in new york city july 27th. pic.twitter.com/AXB7lol3hR

— Third Man Records (@thirdmanrecords) July 31, 2017