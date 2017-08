Ellie Goulding a primit triplu disc de platină pentru vânzările albumului "Halcyon" în România

Universal Music România i-a acordat triplu disc de platină artistei britanice Ellie Goulding pentru vânzările albumului “Halcyon” în România. Distincția i-a fost acordată vineri, 4 august, cu prilejul concertului artistei din cadrul festivalului Untold.

Ellie Goulding a susținut zilele trecute primul ei concert în România. Înaintea show-ului de pe Cluj Arena, Universal Music România i-a înmânat triplul disc de platină, marcând astfel succesul celui de-al doilea disc al artistei.

“Halcyon” a fost lansat în octombrie 2012 și include hiturile “Burn” și “I Need Your Love” (alături de Calvin Harris). Albumul a fost reeditat ulterior și s-a numit “Halcyon Days”. După lansarea albumului, Ellie Goulding a susținut turneul “Halcyon Days” și a fost prezentă timp de doi ani pe scene din Europa, America sau Asia.

Ellie Goulding este una dintre cele mai apreciate artiste britanice ale valului indie-pop. Piese precum ”Lights”, "Anything Could Happen" și "Burn" au ocupat poziții fruntașe în clasamentul single-urilor din UK, intrând în playlist-urile posturilor de radio de pretutindeni. În 2010, Ellie a devenit a doua artista care, în același an, s-a clasat pe prima poziție în cadrul sondajului BBC Sound Of, câștigând și premiul Critics' Choice la Brit Awards. De asemenea, coverul ei după piesa lui Elton John, “Your Song”, a ocupat pozitia a 2-a în UK, un an mai târziu melodia fiind interpretată de artistă la nunta prințului William.

În ianuarie 2015, Ellie a lansat piesa ”Love Me like You Do”, înregistrată pentru coloana sonoră a filmului ”Fifty Shades of Grey”. Melodia a devenit hit la nivel internațional, pentru această piesă Ellie primind prima sa nominalizare la Grammy, în categoria Best Pop Solo Performance.

Ellie Goulding promovează în prezent albumul ”Delirium”. Discul a debutat pe poziția a 3-a atât în topul american Billboard 200, cât și în topul albumelor din UK.