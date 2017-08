Daughter a lansat piesa "Burn It Down" - AUDIO

"Ne bucurăm să vă prezentăm ”Music From Before The Storm”. La sfârșitul anului 2016, am fost invitați să compunem soundtrack-ul jocului video ”Life is Strange: Before The Storm”. Ne-a plăcut întotdeauna ideea de a alătura muzica noastră unei povești în imagini, așa că am fost încântați când ni s-a oferit oportunitatea de a înregistra primul nostru soundtrack.

Ne-a emoționat povestea jocului, este sinceră și surprinde foarte bine viața reală. Compunând pentru acest joc, am putut să ne inspirăm din situațiile personajelor (...retrăindu-le cu propriile amintiri) pentru a găsi un loc în poveste pentru muzica noastră.

Soundtrack-ul va fi lansat odată cu jocul, dar și digital, pe 1 septembrie. Puteți asculta una dintre piese acum.

Cu multă dragoste,

Elena, Igor & Remi"