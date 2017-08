Calvin Harris este cel mai bine plătit DJ din lume

Conform publicației Forbes, Calvin Harris a fost declarat, pentru a cincea oară consecutiv, cel mai bine plătit DJ din lume.

Producătorul scoțian a avut un an de succes, a lansat albumul Funk Wav Bounces Vol. 1, piesa "Slide" devenind "Song of the Summer" conform sondajului Stereogum. Mai mult de atât, conform agenței de știri Reuters, artistul a încasat 48.5 milioane de dolari între iunie 2016 și iunie 2017, devenind no. 1 "electronic cash king".

Tiesto s-a situate pe al doilea loc, tot pentru al cincilea an consecutiv, cu încasări de 38 de milioane de dolari. David Guetta era pe locul 3 în mod normal, însă, în acest an, DJ-ul a fost înlocuit de The Chainsmokers, care s-au bucurat de un success răsunător datorită colaborării cu Daya, la piesa "Don't let me down".

Piesa "Slide" are peste 24 de milioane de vizualizări pe YouTube, un vibe tropical și potențialul unui hit radio. Calvis Harris combină cu succes ritmurile soul ale lui Frank Ocean cu stilul hip-hop al grupului muzical Migos, supranumit "the Beatles of this generation" de către Donald Glover (Chilidish Gambino).

Versurile de la începutul piesei sunt clare cu siguranță: “I might empty my bank account/And buy that boy a wooden pipe/Buy that boy a wooden pipe/I might, I might."