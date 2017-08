BØRNS a lansat piesa "Faded Heart" - AUDIO

Garrett Borns, aka BØRNS, este un artist aflat la început de carieră. Cu două EP-uri - ”A Dream Between” (2012) și ”Candy” (2014) - și un album lansat în 2015 - ”Dopamine” - tânărul în vârstă de 25 de ani a reușit să se facă remarcat printr-un sound indie-pop cu tentă psihedelică. Prin melancolia ușor dramatică a pieselor sale amintește de Lana Del Rey, cei doi având cu siguranță fani comuni.

Noul său single se numește "Faded Heart" și exprimă reacția artistului la contrastul dintre viața pe scenă și rutina zilnică.

“Am realizat după turneu cât de nebunească e puterea pe care o poate avea cineva atunci când vocea sa ajunge la atâtea persoane. Am simțit puterea asta când am fost pe scenă, o putere pe care n-am mai simțit-o până acum. Și apoi m-am trezit dintr-o dată în patul meu, la finalul turneului, și eram buimac, la modul: <<Woah, chestia asta chiar s-a întâmplat?>>. Acum am o chiuvetă plină de vase nespălate și încerc să-mi țin în viață plantele din apartament...e ca o palmă care te trezește la realitate, într-un fel, așa că "Faded Heart" e despre încercarea mea de a mă împăca cu viața mea și cu mortalitatea“, a detaliat BØRNS pentru Billboard.