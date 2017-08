Beyonce lucrează la piese noi și ar putea pregăti un turneu

La doar o lună după ce a dat naștere gemenilor, Beyonce lucrează deja la un material discografic nou și pregătește un turneu surpriză.

Artista nu plănuiește să stea prea mult în “concediul de maternitate”, se simte inspirată să fie în ipostaza de mamă pentru a doua oară și a început deja să lucreze în studio la câteva piese noi. Beyonce plănuiește să își surprindă fanii cu un nou turneu, aceasta urmând să dea mai multe detalii în curând.

Ultimele concerte din cadrul Formation World Tour s-au întins pe o perioadă de șapte luni, între aprile și noiembrie 2016; astfel, artista și-a promovat ultimul album, „Lemonade”.

Cel de-al șaselea album de studio are un mix de genuri muzicale, de la R&B la pop, reggae, blues, rock, hip hop, soul, funk, americana, country, gospel, electronic și trap. Pe albumul „Lemonade”, Beyonce are colaborări cu artiști precum James Blake, Kendrick Lamar, The Weeknd sau Jack White.